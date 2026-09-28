Завод "Криворожсталь" не будет работать: сколько теряет Украина в цифрах

Крупнейший иностранный инвестор в Украине АрселорМиттал Кривой Рог констатировал, что не сможет возобновить производство до завершения войны. После четырех ракетных ударов через пять недель компания консервирует мощности и обсуждает будущее комбината с правительством. Для уже фактически остановившейся отрасли это может стать точкой невозврата. Dilo разбиралось, как остановка металлургического гиганта повлияет на украинскую экономику.

Четыре удара за пять недель

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог", входящая в глобальную группу ArcelorMittal, заявила, что больше не может безопасно эксплуатировать предприятие. За последние пять недель комбинат потерпел четыре ракетных удара, последний произошел 21 сентября. Погибли пять работников, еще 17 получили ранения, один из них в критическом состоянии.

Генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо подчеркнул, что с начала войны коллектив постоянно работал, чтобы шахты и завод не останавливались. По его словам, эти люди были "воплощением храбрости при обстоятельствах, которые большинство из нас даже не могут себе представить".

В компании уточнили, что речь идет не о выходе из Украины. Предприятие сосредоточится на сохранении инфраструктуры, чтобы возобновить производство после войны. Будущее завода сейчас обсуждают с правительством, переговоры продолжаются на самом высоком уровне. Впрочем, по словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, первые встречи в прошлую пятницу ясности не добавили.

Для Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского это не просто остановка одного из заводов. "АрселорМиттал Кривой Рог" является крупнейшим работодателем города и главным наполнителем местных бюджетов. Вместе с дочерними компаниями он обеспечивает работой более 18 тысяч человек, из них около 15 тысяч работают непосредственно на комбинате. Только в 2025 году комбинат уплатил в местные бюджеты 2,6 млрд грн, из которых почти 1,8 млрд грн пришлось на земельный налог в бюджет Кривого Рога. В государственный бюджет поступило 5,9 млрд грн, еще 906 млн грн составил единый социальный взнос. Всего за 20 лет работы, по данным компании, ее вложения в украинский актив превысили $11 млрд , а в бюджет уплачено более 114 млрд грн налогов.

В то же время комбинат уже четвертый год подряд работает с убытком. В 2025 году чистый убыток составил 8,89 млрд грн при выручке 71,1 млрд грн, в первом квартале 2026-го – 4,6 млрд грн. Удерживаться на плаву позволяла лишь поддержка материнской группы, которая с начала полномасштабного вторжения вложила в криворожский актив более $1 млрд.

Нынешняя история предприятия началась с одной из самых громких приватизаций в истории независимой Украины. В 2004 году "Криворожсталь" за 4,26 млрд грн (около $800 млн по тогдашнему курсу) получил "Инвестиционно-металлургический союз", за которым стояли Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Заявки иностранных участников, в том числе Mittal Steel и Tata Steel, были отклонены по техническим причинам. Оппозиция называла конкурс примером системной коррупции, а Виктор Пинзенык оценивал актив в $5–6 млрд.

После Оранжевой революции суд в апреле 2005 года признал продажу 93,02% акций незаконными. На повторном конкурсе 24 октября 2005 года Mittal Steel Germany предложила за пакет 24,2 млрд. грн. ($4,8 млрд.). Это в 2,4 раза превышало стартовую цену и в шесть раз — сумму, которую государство получило годом ранее. Средства от продажи перекрыли бюджетный дефицит в 2005 году и частично в 2006 году, а сам конкурс стал для иностранных инвесторов сигналом, что в Украине можно работать по прозрачным правилам.

Минус налоги, работа и сталь для восстановления

Проблема значительно шире одного комбината, считает CEO GMK Center Станислав Зинченко. По официальным данным, в августе в Украине выплавили 250 тыс. т стали против 550–600 тыс. т в месяц до этого.

"В сентябре может быть 100-150 тысяч тонн, в октябре - ноль. Можно констатировать, что стальная индустрия Украины сегодня не работает", - говорит Зинченко.

По его словам, в прошлом году предприятия горно-металлургического комплекса уплатили более $1 млрд налогов, и эти поступления очень сконцентрированы. Местные бюджеты Каменского, Горишних Плавней, Днепра, Никополя, Запорожья и Кривого Рога на 30–70% зависят напрямую от комбинатов. С ними тесно связана и инфраструктура этих городов.

Не менее важны долгосрочные последствия. По словам Зинченко, сталь является одним из трех ресурсов, без которых невозможно отстроить страну наряду с энергией и цементом. АрселорМиттал Кривой Рог является крупнейшим в Украине производителем длинного проката, который используют в строительстве и восстановлении инфраструктуры: арматуры, прутка и т.д.

"Без собственного производства нельзя отстроить страну на импорте арматуры из Турции", - считает эксперт.

Самым трудным он считает социальное измерение. Металлургические комбинаты расположены в 200–300 км от линии фронта, и именно зарплаты и рабочие места в отрасли до сих пор удерживали людей в этих городах. По оценке Зинченко, в металлургии напрямую занято около 75 тыс. работников, косвенно еще около 250 тыс. работников.

"Без работы людей ничего не будет держать в этих городах, они просто начнут уезжать. С моей точки зрения это уже социальная и гуманитарная катастрофа", — говорит он.

Каленков придает еще один риск. Грузопоток "АрселорМиттал Кривой Рог" для "Укрзализныци" составляет 6-8 млн т, и его потеря снова углубит ущерб перевозчику, на котором работают десятки тысяч человек. Под вопросом также смежные компании и поставщики комбината.

Отрасль в идеальном шторме

Остановка криворожского комбината является следствием идеального шторма, накрывшего украинскую металлургию этим летом . С 1 июля ЕС ввел тарифные квоты на импорт стали, урезавшие украинский экспорт примерно на 60%. Параллельно с начала года заработали финансовые обязательства по механизму CBAM. В конце июля закрылись порты Большой Одессы, а в августе "Укрзализныця" подняла грузовые тарифы на 30%. Уже в июле выплавка чугуна упала на 37,6% годом к году, стали — на 21,3%. По словам Каленкова, за первое полугодие 2026 года "АрселорМиттал Кривой Рог" не поставил в ЕС ни одной тонны продукции.

Удары только завершили картину. "Запорожсталь" остановлена после серии обстрелов, а "Каметсталь", которая оставалась единственным из трех крупных комбинатов продолжавшего работу полного цикла, прекратила производство после попадания. В ночь на 22 сентября российские войска ударили баллистикой по предприятию "Интерпайп".

"Это хоть и ожидаемо. После всех прилетов было понимание, что что-нибудь такое может случиться", — говорит Каленков.

По его словам, компания и так делала очень многое, чтобы поддерживать производство и трудовой коллектив. Даже железорудное сырье, которое комбинат теоретически мог бы добывать, сейчас некуда девать: внутри страны его не покупают, а без морского коридора невозможно экспортировать.

Каленков видит несколько шагов, которые могли бы удержать ситуацию. Самым действенным остается открытие моря. Для еще работающих предприятий нужно решить вопросы бронирования работников и критичности, удешевить себестоимость из-за существенного дисконтирования на железнодорожные перевозки и восстановить "коридоры солидарности" 2022 года для вывоза руды и металлопродукции через западные границы. Удешевление электроэнергии, по мнению Каленкова, возможно только с помощью партнеров.

От ЕС отрасль ожидает приостановки тарифных квот и CBAM для украинской металлургии по крайней мере до конца войны. Альтернатива — не взимать платежи по CBAM сейчас, а аккумулировать их в фонде, из которого будет финансироваться восстановление. Среди других запросов – своевременное возмещение НДС и сохранение металлолома для внутренних нужд: либерализацию его экспорта Каленков называет схемой вывода валюты, от которой государство ничего не получит.

Главным для отрасли остается вопрос людей. По словам Каленкова, часть работников может переехать, часть будет мобилизована, и удастся ли возобновить коллективы после войны, сегодня никто не знает.