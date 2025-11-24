От первой тонны чугуна до приватизации ArcelorMittal: как закалялась "Криворожсталь"

"АрселорМиттал Кривой Рог" — одно из старейших и крупнейших металлургических предприятий в Украине. Долгое время его доменные печи были самыми большими в мире, а на пике своего производства предприятие являлось крупнейшим в мире производителем стали. Важной вехой в истории меткомбината стала его повторная приватизация в 2005 году. Это позволило государству получить рекордные поступления в бюджет, а предприятию — инвестиции в развитие.

Именно благодаря честному конкурсу по продаже "Криворожстали" в Украину вошли крупные инвесторы, что дало толчок развитию национальной экономики во второй половине 2000-х. Результаты конкурса 2005 года сказались на бюджете, который получил рекордные поступления. Кроме того, приход международных инвесторов привел в украинскую бизнес-реальность, которая формировалась во времена лихих 90-х, западные корпоративные стандарты с понятиями устойчивого развития, социальной ответственности бизнеса, а также активного сотрудничества с общинами.

20 лет спустя "АрселорМиттал Кривой Рог", несмотря на военные невзгоды, остается флагманом украинской металлургии, а его продукция незаменима в строительстве по всему миру, а в дальнейшем и послевоенного восстановления Украины. Сегодня "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает инвестировать в развитие собственного производства и активно сотрудничает с общинами Кривого Рога.

Рождение стального гиганта

История меткомбината "Криворожсталь" началась в конце 20-х годов прошлого века, когда было запланировано построить металлургическое производство в районе богатого на железную руду Криворожского бассейна. Строительство началось в 1931 году, а уже 4 августа 1934-го доменная печь Криворожского металлургического завода дала первый чугун. Этот день считается датой рождения компании.

Первые работники завода перед запуском доменной печи №1. Фото здесь и далее: "АрселорМиттал Кривой Рог"

Вторую доменную печь на заводе задули в 1936 году. Тогда же приступили к строительству бессемеровского цеха, который в то время был крупнейшим в Европе и имел два конвертера. В 1940 году в бессемеровском цехе выплавили около 44 тысяч тонн стали. А годом ранее на комбинате задули самую большую доменную печь в мире объемом 1300 куб. м.

В начале 1941-го на предприятии приступили к строительству третьего конвертера и запуску блюмингового производства, но вторжение нацистской Германии и последующая оккупация Кривого Рога перечеркнули эти планы. Во время войны часть оборудования предприятия вывезли в Нижний Тагил, а то, что осталось, было полностью разрушено.

Возобновление предприятия началось в 1944 году, но заработать на довоенных мощностях предприятие смогло только в 1950-х. Тогда же на Криворожском металлургическом заводе запустили один штрипсовый, пять мелкосортных и три проволочных непрерывных стана. Это позволило заводу производить арматуру и катанку, которые до сих пор остаются основной продукцией предприятия.

В 60-х и 70-х предприятие продолжило развиваться. В 1968 году было создано бюро инженеров завода и железнодорожное управление, а в 1974-м запущена доменная печь №9 объемом 5000 куб. м. Эта печь тогда была самой большой в мире и настоящей знаменитостью среди металлургических агрегатов.

Доменная печь №9

Пиковым для предприятия стал 1988 год, когда оно достигло своего максимального производства. Тогда на "Криворожстали" выплавили 13,128 млн тонн стали и произвели 8,748 млн тонн готового проката. В те времена предприятие считалось самым мощным металлургическим заводом в мире.

Кризис 90-х и путь к приватизации

Распад СССР вызвал глубокий экономический кризис во всех бывших республиках: логистические цепочки были нарушены, а предприятиям пришлось адаптироваться к работе в рыночных условиях. Проблемы не обошли и металлургический комбинат "Криворожсталь". Но в отличие от многих производств, ориентированных главным образом на обслуживание советского ВПК, заводу удалось выстоять.

В 1996 году началась реструктуризация "Криворожстали": к предприятию присоединили Новокриворожский горно-обогатительный комбинат и создали агропромышленный комплекс. А в 1997-м к комбинату присоединился Криворожский коксохимический завод.

В 2001 году на базе отдельных производственных объектов Кировского рудоуправления было создано Шахтоуправление по добыче подземных руд, которое стало еще одним подразделением "Криворожстали". С этого момента комбинат становится предприятием с полным циклом производства черной металлургии.

В то же время "Криворожсталь" оставалась государственным предприятием с устаревшим оборудованием, неэффективной системой управления и огромными долгами. Комбинат нуждался в модернизации, а государство не могло вкладывать миллиарды гривен в развитие своих активов. Решить эти проблемы могла только приватизация предприятия.

Доменный цех №1

В 2004 году предприятие впервые было выставлено на приватизацию. Заявки на участие в конкурсе подали шесть компаний, в том числе индийско-нидерландская компания Mittal Steel (позднее ArcelorMittal) и индийский производитель Tata Steel (входит в десятку мировых производителей стали). Но заявки от иностранных инвесторов отклонили по техническим причинам, а победителем конкурса стал Инвестиционно-металлургический союз, владельцами которого были System Capital Management Рината Ахметова и Interpipe Виктора Пинчука.

Победитель заплатил за предприятие 4,26 млрд грн (примерно $800 млн по курсу 2004-го), что вызвало шквал критики со стороны украинской оппозиции, которая называла конкурс примером системной коррупции в государстве и неэффективного использования госимущества. Известный в то время украинский политик и финансист, а позже министр финансов Украины Виктор Пинзеник оценивал стоимость этого актива в $5-6 млрд. Продажу предприятия пытались обжаловать в суде как проведенную со значительными нарушениями, но безрезультатно.

Вторая приватизация

В конце 2004 года в Украине прошла Оранжевая революция, а в 2005-м президентом стал Виктор Ющенко, который построил свою предвыборную программу на интеграции Украины в ЕС и НАТО, а также на антикоррупционной риторике. 7 февраля 2005 года Генеральная прокуратура инициировала в суде пересмотр первого конкурса и в апреле суд признал незаконной продажу 93,02% пакета акций "Криворожстали" и постановил вернуть их Фонду госимущества.

18 июня Кабмин принял решение о повторной приватизации предприятия. Новый конкурс был назначен на конец октября. По новым условиям стартовая цена была 10 млрд грн (около $2 млрд по курсу 2005-го). Залог для участия в конкурсе внесли Mittal Steel, Индустриальный союз (корпорация ИСД и Arcelor), а также «Смарт-групп» Вадима Новинского.

Президент Виктор Ющенко следит за ходом приватизации в прямом эфире

Незадолго до проведения торгов в Верховной Раде попытались сорвать повторную приватизацию: депутаты внесли в парламент законопроекты о введеннии моратория на приватизацию завода. За эти решения голосовали фракции "Регионы Украины" Виктора Януковича, коммунистов, социалистов и СДПУ(о), лидером которой был Виктор Медведчук. Коммунисты также организовывали митинги своих сторонников под стенами Фонда госимущества.

Впрочем 24 октября 2005 года конкурс все же состоялся. Победителем признали Mittal Steel Germany, которая готова была выплатить за 93%-й пакет акций "Криворожстали" 24,2 млрд грн ($4,8 млрд по курсу 2005-го). Это в 2,4 раза превышало стартовую цену и в 6 раз сумму, полученную за предприятие в 2004 году. Сумма, выплаченная инвестором, стала значительным вливанием в госказну и позволила стабилизировать государственные финансы на макроуровне: был перекрыт бюджетный дефицит 2005 и частично 2006 года.

Победное предложение Mittal Steel, который готов был купить 93%-й пакет акций

Кроме того, честный конкурс вернул доверие зарубежных инвесторов к Украине как привлекательной инвестиционной площадке. По данным Vienna Institute for International Economic Studies, в 2006 году объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил €2,9 млрд, и эта динамика продолжалась до начала Мирового экономического кризиса. Таким образом, повторная приватизация "Криворожстали" дала старт тем нескольким годам "сытых 2000-х", которые украинцы с ностальгией вспоминают до сих пор.

Что касается самого предприятия, то оно стало частью крупной международной компании, которая впоследствии сменит название на ArcelorMittal. Новый владелец развивал производство. За следующие 20 лет инвестор дополнительно вложил в свой актив $5,2 млрд и продолжает инвестиции даже сейчас во время войны. Эти средства позволили модернизировать "АрселорМиттал Кривой Рог" и вернуть крупнейшему заводу в мире былую славу на глобальных рынках. Кроме того, новую жизнь получил и Кривой Рог: 1% от суммы продажи предприятия пошли на развитие города. И сегодня, как и на протяжении всех 20 лет, "АрселорМиттал Кривой Рог" активно взаимодействует с общиной и запускает социальные проекты, что позволяет повышать уровень жизни общины.