Как из стали "АрселорМиттал Кривой Рог" строят самые высокие небоскребы в Дубае и стадионы в Киеве

Металлургия — это не только основа тяжелой промышленности, но и фундамент выдающихся архитектурных проектов. Произведенная украинским предприятием "АрселорМиттал Кривой Рог" сталь уже давно помогает строить впечатляющие здания как в Украине, так и по всему миру. Крепкие конструкции небоскребов в Дубае и Баку, самый известный стадион в Киеве и другие масштабные объекты получили свою основу именно в Кривом Роге.

Завод ежегодно производит миллионы тонн стали, проката и чугуна, оставляя заметный след в истории строительства. До войны предприятие экспортировало более 85% выпускаемой продукции — его сталь отправлялась в страны Ближнего Востока, Африки, Европы и Северной Америки, становясь частью знаковых сооружений. О самых интересных из них Delo.ua рассказывает в рамках спецпроекта "Стальное сердце страны".

Что строят из продукции "АрселорМиттал Кривой Рог" в мире

Небоскреб Бурдж Халифа в Дубае

Фото: Ashish Mughal/Unsplash

Высочайшее здание мира Бурдж Халифа, имеющее 162 этажа и возвышающееся над Дубаем на 828 метров, стало примером инженерного совершенства. Для его строительства использовали 330 тысяч кубометров бетона и более 60 тысяч тонн стальной арматуры, среди которой есть продукция "АрселорМиттал Кривой Рог". Строительство длилось шесть лет и требовало особых технологий: уникальный вид бетонной смеси укладывали ночью, охлаждая ее льдом.

Качественный арматурный прокат из Кривого Рога обеспечивает прочность конструкции, выдерживая экстремальные нагрузки и температуры, что очень важно в условиях климата Дубая. Таким образом, украинская сталь от "АрселорМиттал Кривой Рог" стала основой конструкции символа современной архитектуры.

Flame Towers в Баку

Фото: Lloyd Alozie/Unsplash

Один из самых высоких в Азербайджане комплекс из трех небоскребов Flame Towers в Баку стал воплощением азербайджанской культуры и прогресса в стране. Комплекс строили пять лет. Дома насчитывают от 29 до 33 этажей, а самая высокая башня имеет высоту 280 метров. В результате определенной формы общая площадь помещений "Башней Пламя" составляет более 234 тысяч квадратных метров. Надежность конструкций обеспечивает в том числе и сталь из Украины – скелет зданий, напоминающих языки пламени, изготовлен из продукции "АрселорМиттал Кривой Рог".

Обзорная башня ArcelorMittal Orbit в Лондоне

Фото: Frank Da Silva/Blooloop

В Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне возведена обзорная башня ArcelorMittal Orbit высотой более 114 метров. Здесь есть смотровые площадки, павильон для посетителей, а также самая длинная в мире туннельная слайд-горка. Сооружение построила из собственной продукции международная компания ArcelorMittal в память о летних Олимпийских играх в 2012 году. Конструкция башни напоминает одновременно переплетение олимпийских колец и структуру молекулы ДНК.

Для строительства большей части башни использовали около 560 метров трубчатой стали вторичной переработки, изготовленной из переработанного сырья, которое также включало стиральные машины и подержанные автомобили. Это позволило снизить количество выбросов диоксида углерода при производстве сооружения.

Выдающиеся украинские проекты со сталью предприятия

Объект "Укрытие" в Чернобыле

Фото: Romain Chollet/Unsplash

"АрселорМиттал Кривой Рог" причастен к созданию крупнейшей подвижной наземной конструкции мира – нового саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Уникальное изоляционное сооружение стоимостью в $2,15 млрд строили семь лет. Вес конструкции с оборудованием составил 31 тысячи тонн, а металлической основы и обшивки – около 25 тысяч тонн. Высота арки соотносительна с высотой из 35-этажного дома, ее длина составляет 150 метров, а общая площадь кровли – 86 тысяч квадратных метров.

Основу саркофага составляют фундаментные блоки, которые должны быть способны выдержать общий вес стального материала. Для их строительства в "АрселорМиттал Кривой Рог" произвели 12 тысяч тонн арматуры диаметром 40 мм, которая отвечает особым требованиям надежности – прокат имеет высокие характеристики прочности с сохранением заданного уровня пластичности материала. "Укрытие" будет защищать от радиации не менее 100 лет.

Стадион НСК "Олимпийский" в Киеве

Фото: Maksym Tymchyk/Unsplash

Реконструкция стадиона "Олимпийский" в Киеве к Евро-2012 стала одним из самых масштабных инфраструктурных проектов Украины. Современная арена, способная вместить более 70 тысяч зрителей, была создана на основе предыдущего сооружения. НСК получил самый высокий рейтинг УЕФА.

Успех проекта заключался в сочетании инновационных решений и качественных материалов, часть которых поставил "АрселорМиттал Кривой Рог". Предприятие изготовило 200 тонн арматурного проката диаметром 36 мм класса прочности А400С, отвечающего самым высоким стандартам качества. Арматура использовалась для строительства ключевых конструкций, в частности опор для VIP-зоны. Также из проката был создан стальной каркас с железобетонным фундаментом, который держит вантово-мембранное покрытие над трибунами.

Георгиевская колокольня в Кривом Роге

Одной из культурных достопримечательностей в Кривом Роге является Свято-Георгиевская колокольня, посвященная всем погибшим во Второй мировой войне и умершим после нее. Здание высотой 51 метр считается едва ли не самым высоким культовым сооружением Днепропетровщины. Еще в 2009 году оно было возведена при содействии "АрселорМиттал Кривой Рог". Для строительства религиозной постройки предприятие бесплатно передало Криворожской Епархии 280 тонн необходимой металлопродукции.

Для строительства инфраструктуры и жилых комплексов

Мост через Днепр в Запорожье

Фото: Hromadske

Один из самых больших и ожидаемых инфраструктурных объектов в Украине — мост через Днепр в Запорожье — строили около 18 лет. Проект обошелся стране в 12 млрд грн. Сооружение состоит из двух мостов и автомагистрали непрерывного движения протяженностью 9 км. Возведение объекта было бы невозможно без участия "АрселорМиттал Кривой Рог", поскольку только здесь производится необходимый для строительства стальной прокат по ГОСТ 5781. Предприятие стало ключевым поставщиком арматуры класса A-III A400 диаметром от 12 о 32 мм и предоставило более 3 тысяч тонн этой продукции.

Терминал аэропорта "Борисполь" в Киеве

Фото: Wikipedia

К строительству отдельных частей главного международного аэропорта Украины "Борисполь" также присоединился "АрселорМиттал Кривой Рог". В частности, продукция завода была использована для строительства крупнейшего в стране пассажирского терминала D, который после открытия в 2012 году имел пропускную способность на уровне 10 млн пассажиров в год. Терминал был возведен на 95% из арматуры, производимой предприятием.

В общей сложности "АрселорМиттал" поставил 13 тысяч тонн арматуры А400 из стали 25Г2С и 35ГС, А400С и А500, которую использовали в фундаменте, эстакадах, дорожных развязках и колоннах для них, а также в укладке межэтажных перекрытий и помощи.

Известные сооружения во Львове

Инновационный парк LvivTechCity. Фото: Coworking Lviv

Металлургическое предприятие также активно участвует в строительстве во Львове. "АрселорМиттал Кривой Рог" поставлял сталь для стадиона "Арена Львов" и Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, а также для строительства инновационного парка LvivTechCity. Для строительства современного бизнес-пространства, расположенного почти на пяти гектарах, использовали арматуру диаметром от 10 до 32 мм, длиной 12 метров. Арматурный прокат также поставляли для одного из самых высоких небоскребов во Львове - жилого комплекса Avalon UP.