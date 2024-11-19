Як зі сталі "АрселорМіттал Кривий Ріг" будують найвищі хмарочоси у Дубаї та стадіони у Києві

Металургія — не лише основа важкої промисловості, а й фундамент визначних архітектурних проєктів. Вироблена українським підприємством "АрселорМіттал Кривий Ріг" сталь вже давно допомагає зводити вражаючі будівлі як в Україні, так і по всьому світу. Міцні конструкції хмарочосів у Дубаї та Баку, найвідоміший стадіон в Києві та інші масштабні об’єкти отримали свою основу саме у Кривому Розі.

Завод щорічно виробляє мільйони тонн сталі, прокату та чавуну, залишаючи помітний слід в історії будівництва. До війни підприємство експортувало понад 85% своєї продукції - його сталь вирушала до країн Близького Сходу, Африки, Європи та Північної Америки, стаючи частиною знакових споруд. Про найцікавіші з них Delo.ua розповідає у межах спецпроєкта "Сталеве серце країни".

Що будують з продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг" у світі

Хмарочос Бурдж Халіфа у Дубаї

Фото: Ashish Mughal / Unsplash

Найвища будівля світу Бурдж Халіфа, що має 162 поверхи та височіє над Дубаєм на 828 метрів, стала прикладом інженерної досконалості. Для її будівництва використали 330 тисяч кубометрів бетону та понад 60 тисяч тонн сталевої арматури, серед якої є продукція "АрселорМіттал Кривий Ріг". Будівництво тривало шість років та вимагало особливих технологій: унікальний вид бетонної суміші укладали вночі, охолоджуючи її льодом.

Якісний арматурний прокат із Кривого Рогу забезпечує міцність конструкції, витримуючи екстремальні навантаження та температури, що вкрай важливо в умовах клімату Дубаю. Таким чином, українська сталь від "АрселорМіттал Кривий Ріг" стала основою конструкції символу сучасної архітектури.

Flame Towers у Баку

Фото: Lloyd Alozie / Unsplash

Один із найвищих в Азербайджані комплекс із трьох хмарочосів Flame Towers у Баку став втіленням азербайджанської культури та прогресу у країні. Комплекс будували п'ять років. Будинки налічують від 29 до 33 поверхів, а найвища вежа має висоту у 280 метрів. Внаслідок певної форми загальна площа приміщень "Веж Полум’я" становить понад 234 тисячі квадратних метрів. Надійність конструкцій забезпечує зокрема і сталь з України - скелет будівель, що нагадують язики полум’я, виготовлений із продукції "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Оглядова вежа ArcelorMittal Orbit у Лондоні

Фото: Frank Da Silva / Blooloop

У Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні зведена оглядова вежа ArcelorMittal Orbit висотою понад 114 метрів. Тут є оглядові майданчики, павільйон для відвідувачів, а також найдовша у світі тунельна слайд-гірка. Споруду побудувала з власної продукції міжнародна компанія ArcelorMittal на згадку про літні Олімпійські ігри у 2012 році. Конструкція вежі нагадує одночасно переплетення олімпійських кілець та структуру молекули ДНК.

Для будівництва більшої частини вежі використали близько 560 метрів трубчастої сталі вторинної переробки, яку виготовили з переробленої сировини, що зокрема включала пральні машини та вживані автомобілі. Це дозволило знизити кількість викидів діоксиду вуглецю при виробництві споруди.

Визначні українські проєкти зі сталлю підприємства

Об’єкт "Укриття" у Чорнобилі

Фото: Romain Chollet / Unsplash

"АрселорМіттал Кривий Ріг" дотичний до створення найбільшої рухомої наземної конструкції світу - нового саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Унікальну ізоляційну споруду вартістю $2,15 млрд будували сім років. Вага конструкції з обладнанням склала 31 тисяч тонн, а металева основа та обшивка – близько 25 тисяч тонн. Висота арки співвідносна з висотою з 35-поверхового будинку, її довжина складає 150 метрів, а загальною площа покрівлі - 86 тисяч квадратних метрів.

Основу саркофага складають фундаментні блоки, що повинні бути здатними витримати загальну вагу сталевого матеріалу. Для їх будівництва у "АрселорМіттал Кривий Ріг" виробили 12 тисяч тонн арматури діаметром 40 мм, що відповідає особливим вимогам надійності - прокат має високі характеристики міцності зі збереженням заданого рівня пластичності матеріалу. "Укриття" буде захищати від радіації щонайменше 100 років.

Стадіон НСК "Олімпійський" у Києві

Фото: Maksym Tymchyk / Unsplash

Реконструкція стадіону "Олімпійський" у Києві до Євро-2012 стала одним із наймасштабніших інфраструктурних проєктів України. Сучасна арена, здатна вмістити понад 70 тисяч глядачів, була створена на основі попередньої споруди. НСК отримав найвищий рейтинг УЄФА.

Успіх проєкту полягав в поєднанні інноваційних рішень та якісних матеріалів, частину яких поставив "АрселорМіттал Кривий Ріг". Підприємство виготовило 200 тонн арматурного прокату діаметром 36 мм класу міцності А400С, що відповідав найвищим стандартам якості. Арматура використовувалась для зведення ключових конструкцій, зокрема опор для VIP-зони. Також із прокату був створений сталевий каркас із залізобетонним фундаментом, що утримує вантово-мембранне покриття над трибунами.

Георгіївська дзвіниця у Кривому Розі

Однією з культурних пам'яток у Кривому Розі є Свято-Георгіївська дзвіниця, присвячена усім загиблим у Другій світовій війні та померлим після неї. Будівля має висоту 51 метр та вважається чи не найвищим культовим спорудженням Дніпропетровщини. Ще у 2009 році її було зведено за сприяння "АрселорМіттал Кривий Ріг". Для будівництва релігійної споруди підприємство безкоштовно передало Криворізькій Єпархії 280 тонн необхідної металопродукції.

Для будівництва інфраструктури та житлових комплексів

Міст через Дніпро у Запоріжжі

Фото: Hromadske

Один з найбільших та найочікуваніших інфраструктурних об’єктів в Україні - міст через Дніпро у Запоріжжі - будували близько 18 років. Проєкт коштував країні 12 млрд грн. Споруда складається із двох мостів та автомагістралі безперервного руху завдовжки 9 км. Зведення об'єкта було б неможливе без участі "АрселорМіттал Кривий Ріг", оскільки лише тут виробляється необхідний для будівництва сталевий прокат за ГОСТ 5781. Підприємство стало ключовим постачальником арматури класу A-III A400 діаметром від 12 про 32 мм та надало понад 3 тисячі тонн цієї продукції.

Термінал аеропорту "Бориспіль" у Києві

Фото: Wikipedia

До зведення окремих частин головного міжнародного аеропорту України "Бориспіль" також долучився "АрселорМіттал Кривий Ріг". Зокрема продукція заводу була використана для будівництва найбільшого в країні пасажирського терміналу D, що після відкриття у 2012 році мав пропускну спроможність на рівні 10 млн пасажирів на рік. Термінал був зведений на 95% з арматури, виробленої підприємством.

Загалом "АрселорМіттал" поставив 13 тисяч тонн арматури А400 зі сталі 25Г2С і 35ГС, А400С і А500, яку використали в фундаменті, естакадах, дорожніх розв’язках і колонах для них, а також в укладанні міжповерхових перекриттів і допоміжних приміщень.

Відомі споруди у Львові

Інноваційний парк LvivTechCity. Фото: Coworking Lviv

Металургійне підприємство також активно приймає участь у будівництві у Львові. "АрселорМіттал Кривий Ріг" поставляв сталь для стадіону "Арена Львів" і Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, а також - для будівництва інноваційного парку LvivTechCity. Для зведення сучасного бізнес-простору, що розташований майже на п'яти гектарах, використовували арматуру діаметром від 10 до 32 мм, довжиною 12 метрів. Арматурний прокат також поставляли для одного з найвищих хмарочосів у Львові житлового комплексу Avalon UP.