“АрселорМіттал Кривий Ріг”: 90 сталевих років

“АрселорМіттал Кривий Ріг” — одне з найстаріших підприємств глобальної компанії ArcelorMittal. Його історія почалася 4 серпня 1934 року, коли на Криворізькому металургійному заводі була запущена перша доменна піч. Вже за перші чотири місяці роботи домна дала рекордну кількість чавуну — 337 тонн, замість запланованих 220. З того часу підприємство активно розвивалося, поки не стало одним з найбільших меткомбінатів України.

Зараз “АрселорМіттал Кривий Ріг” — найбільше гірничо-металургійне підприємство України та частина глобальної компанії ArcelorMittal. Глобальний холдинг ArcelorMittal вже багато років поспіль посідає друге місце у світовому рейтингу з виплавки сталі, а за підсумками 2024 року посів 413 місце у списку найбільших компаній у світі за рейтингом Forbes Global 2000.

За 18 років після купівлі інвестор вклав в український актив ще $5,2 млрд, тож загальний обсяг інвестицій компанії ArcelorMittal в Україну складає $10,7 млрд. Навіть попри війну “АрселорМіттал Кривий Ріг” впевнено дивиться в майбутнє України та продовжує інвестувати в розвиток власного виробництва й співпрацює з громадою Кривого Рогу.

Історія підприємства до приватизації

Найбільший іноземний інвестор в Україні

Приватизація найбільшого криворізького металургійного гіганта стала найбільшим та найуспішнішим кейсом продажу державного підприємства з часу здобуття Україною незалежності. У жовтні 2005 року компанія Mittal Steel Germany перемогла на конкурсі з приватизації “Криворіжсталі”, запропонувавши за підприємство $4,8 млрд. Через два роки після приватизації холдинги Mittal Steel та Arcelor об’єднались, створивши одну з найбільших глобальних металургійних компаній у світі — ArcelorMittal. А вже у червні 2007 року криворізький комбінат отримав свою сучасну назву — “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

За 18 років роботи компанії ArcelorMittal в Україні підприємство сплатило 103,1 млрд грн податків і зборів, у тому числі 23,5 млрд грн — податок на прибуток, майже 23,9 млрд грн — податки на фонд оплати праці, 3 млрд грн — екологічний податок, 7,8 млрд грн — плата за землю, 5,7 млрд грн — рентна плата, 2,1 млрд грн — податок на репатріацію, а також 36,8 млрд грн — ПДВ на імпорт і 0,4 млрд грн — інші податки та збори. За період з 2005 по 2024 рік компанія додатково інвестувала у виробництво $5,2 млрд, що більше ніж компанія сплатила державі за придбання “Криворіжсталі” у 2005 році.

Враховуючи світові тренди кліматичної нейтральності та “зелених” технологій, до яких промисловість розвинених країн світу почала повертати ще у 2000-х роках, перед західними інвесторами постала непроста задача трансформації підприємства, побудованого ще за радянських часів у сучасний металургійний завод.

Тож, за 18 років роботи в Україні “АрселорМіттал Кривий Ріг” інвестував у зменшення впливу на навколишнє середовище понад 10 млрд гривень. З часу приватизації компанії загальні обсяги викидів у повітря зменшились на 47,7%, скидання стічних вод – на 70,2%, утилізація відходів – на 24,1%.

Найбільші інвестиційні проєкти на “АрселорМіттал Кривий Ріг” за 18 років:

Реконструкція коксових батарей № 3 та № 4 ($199 млн);

Капітальний ремонт I розряду доменної печі №8 ($127 млн);

Реконструкція кисневого блоку № 2 ($45 млн);

Будівництво машини безперервного розливання заготовок №1 і печі-ковша ($112 млн);

Будівництво нової лінії упаковки прокату на дрібносортному стані 250-2 ($16 млн);

Капітальний ремонт I розряду доменної печі № 6 ($117 млн);

Будівництво комплексу з приготування та вдування пиловугільного палива у доменну піч № 9 ($60 млн);

Реконструкція коксових батарей № 5 та №6 із впровадженням природоохоронних заходів і автоматизованої системи екологічного моніторингу ($157 млн);

Модернізація агломераційного цеху №2 ($170 млн);

Будівництво двох нових машин позапічної обробки сталі та двох нових машин безперервного розливання заготовок (понад $160 млн);

Реконструкція дрібносортного стану 250-4 (понад $60 млн);

Будівництво нових установок очищення газу за конвертерами № 4, 5, 6 із допалюванням чадного газу і впровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу ($65 млн).

Будівництво хвостосховища “Карта III” (понад $150 млн).

Зараз попри війну “АрселорМіттал Кривий Ріг” продовжує інвестувати у виробництво. Торік підприємство інвестувало у виробництво $130 млн, а у 2024 році обсяги капітальних інвестицій збільшено на 20% до $155 млн. В другій половині квітня на підприємстві після капітального ремонту була запущена доменна піч №6, що дасть можливість суттєво наростити випуск продукції за підсумками року.

Одним з викликів для компанії стали переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Це змушує “АрселорМіттал Кривий Ріг” адаптуватись. Тож зараз “зелена” модернізація пришвидшиться, бо всі нові інвестиційні проєкти готуються з огляду на вимоги європейського законодавства щодо викидів вуглецю.

Підтримуючи країну та громаду

Як найбільше металургійне підприємство України “АрселорМіттал Кривий Ріг” є великим платником податків та найбільшим роботодавцем в місті. На підприємстві працює близько 20 тисяч працівників, а понад 3 тисячі з них боронять країну від російських загарбників.

Після початку повномасштабної війни підприємство не лише не припинило роботу, але й сплатило $75 млн податку на прибуток авансом щоб підтримати український уряд. А у 2023 році, “АрселорМіттал Кривий Ріг” сплатив 4,1 млрд грн податків. З них 243 млн грн надійшли до державного бюджету та 2,2 млрд грн — до місцевих бюджетів.

Загалом за 18 років роботи компанії ArcelorMittal в Україні підприємство сплатило 103,1 млрд грн податків і зборів, у тому числі 23,5 млрд грн — податок на прибуток, майже 23,9 млрд грн — податки на фонд оплати праці, 3 млрд грн — екологічний податок, 7,8 млрд грн — плата за землю, 5,7 млрд грн — рентна плата, 2,1 млрд грн — податок на репатріацію, а також 36,8 млрд грн — ПДВ на імпорт і 0,4 млрд грн — інші податки та збори.

103,1 мільярдів гривень

Сплатила компанія ArcelorMittal в Україні податків за 18 років роботи

Крім того, що підприємство є головним наповнювачем бюджетів місцевих громад, “АрселорМіттал Кривий Ріг” бере активну участь в житті та розвитку Кривого Рогу, де мешкають його працівники та їхні сім’ї. За 18 років роботи в Україні компанія направила близько 465 млн грн на реалізацію проєктів у рамках соціального партнерства з містом і регіоном. Основними напрямками соціальних ініціатив є охорона здоров'я, освіта, розвиток місцевих громад та екологія.

У 2021 році підприємство підписало меморандум з міською владою в рамках якого профінансувало важливі для Кривого Рогу проєкти на суму 100 млн гривень. Так був профінансований масштабний ремонт ЛОР-центру криворізької лікарні №2, в якому буде надаватися екстрена інтенсивна отоларингічна допомога. Ще один проєкт — реконструкція стадіону Криворізького національного університету з повним переоснащенням студентського спортивного комплексу для спортивних ігор та занять легкою атлетикою на свіжому повітрі. На жаль, через воєнні дії в Україні цей проєкт довелося тимчасово призупинити.

Після початку повномасштабної війни компанія зосередилась на гуманітарній допомозі цивільним мешканцям міст та селищ, які постраждали внаслідок війни, підтримці внутрішньо переміщених осіб та допомозі лікарням.

Так завдяки платформі збору коштів UNICEF забрав майже $3 млн, після чого компанія подвоїла цю суму до $6 млн. Також компанія направила хірургічне обладнання та засоби для лікування ран на суму $350 тис. доларів для двох криворізьких лікарень та медзакладу Новопілля Криворізького району. Крім того, компанія передала медичне обладнання на суму $250 тис. лікарням Львова, які приймали левову частку поранених військових та цивільних.

У вересні 2022 року “АрселорМіттал Кривий Ріг” передав Військовій адміністрації Кривого Рогу 11 автомобілів швидкої допомоги загальною вартістю 11 млн грн. Головне завдання цих “швидких” — евакуація поранених та хворих цивільних мешканців з лінії боєзіткнення до найближчої лікарні міста, де їм нададуть стаціонарну допомогу. Машини також обладнані спеціальними шинами підвищеної прохідності, тож пристосовані до важких дорожніх та погодних умов.

Крім цього, підприємство надає гуманітарну допомогу мешканцям Гречаноподівської та Високопільської об’єднаних територіальних громад, а також підтримує внутрішньо переміщених осіб, які через війну були змушені покинути власні домівки, оселилися в Кривому Розі та прилеглих сільських районах. За час війни підприємство передало в громади та центри для внутрішньо переміщених осіб харчі (овочі, консерви, тушковане м'ясо) на суму понад 1 млн грн.

Варто також зауважити, що продукція, яку виробляє “АрселорМіттал Кривий Ріг”, є вкрай важливою для України. Арматура і катанка, які виготовляють на підприємстві, будуть потрібними при масштабній відбудові країни після війни. До війни 20% продукції підприємство продавало саме на внутрішній ринок, проте його потужностей вистачає, щоб покрити будь-яку потенційну необхідність всередині країни.

“Ми беремо участь у всіх проєктах, які є в Україні, де використовується наша основна продукція - катанка та арматура. У нас достатньо потужностей, щоб покрити будь-яку потенційну необхідність всередині країни. У серпні минулого року активно будували захист енергетичної інфраструктури, й тоді ми активно постачали нашу продукцію”, — каже генеральний директор “АрселорМіттал Кривий Ріг” Мауро Лонгобардо.