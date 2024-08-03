"АрселорМиттал Кривой Рог": 90 стальных лет

"АрселорМиттал Кривой Рог" — одно из старейших предприятий глобальной компании ArcelorMittal. Его история началась 4 августа 1934 года, когда на Криворожском металлургическом заводе была запущена первая доменная печь. Уже за первые четыре месяца работы домна дала рекордное количество чугуна — 337 тонн вместо запланированных 220. С тех пор предприятие активно развивалось, пока не стало одним из крупнейших меткомбинатов Украины.

Сейчас "АрселорМиттал Кривой Рог" — крупнейшее горно- металлургическое предприятие Украины и часть глобальной компании ArcelorMittal. Глобальный холдинг ArcelorMittal уже много лет занимает второе место в мировом рейтинге по выплавке стали , а по итогам 2024 года занял 413 место в списке крупнейших компаний в мире по рейтингу Forbes Global 2000 .

За 18 лет после покупки инвестор вложил в украинский актив еще $5,2 млрд, так что общий объем инвестиций компании ArcelorMittal в Украину составляет $10,7 млрд. Даже несмотря на войну "АрселорМиттал Кривой Рог" уверенно смотрит в будущее Украины и продолжает инвестировать в развитие собственного производства и сотрудничает с общественностью Кривого Рога.

История предприятия до приватизации

Крупнейший иностранный инвестор в Украине

Приватизация крупнейшего криворожского металлургического гиганта стала крупнейшим и успешным кейсом продаж государственного предприятия с момента обретения Украиной независимости. В октябре 2005 года компания Mittal Steel Germany победила на конкурсе по приватизации "Криворожстали", предложив за предприятие $4,8 млрд. Через два года после приватизации холдинги Mittal Steel и Arcelor объединились, создав одну из крупнейших глобальных металлургических компаний в мире — ArcelorMittal. А уже в июне 2007 года криворожский комбинат получил свое современное название — "АрселорМиттал Кривой Рог".

За 18 лет работы компании ArcelorMittal в Украине предприятие уплатило 103,1 млрд грн налогов и сборов, в том числе 23,5 млрд грн – налог на прибыль, почти 23,9 млрд грн – налоги на фонд оплаты труда, 3 млрд грн – экологический налог, 7,8 млрд грн – плата за землю, 5,7 млрд грн – рентная плата, 2,1 млрд грн – налог на репатриацию, а также 36,8 млрд грн – НДС на импорт и 0,4 млрд грн – другие налоги и сборы. За период с 2005 по 2024 год компания дополнительно инвестировала в производство $5,2 млрд, что больше, чем компания уплатила государству за приобретение "Криворожстали" в 2005 году.

Учитывая мировые тренды климатической нейтральности и зеленых технологий, к которым промышленность развитых стран мира начала возвращать еще в 2000-х годах, перед западными инвесторами встала непростая задача трансформации предприятия, построенного еще в советское время в современный металлургический завод.

За 18 лет работы в Украине "АрселорМиттал Кривой Рог" инвестировал в уменьшение влияния на окружающую среду более 10 млрд гривен. С момента приватизации компании общие объемы выбросов в атмосферу уменьшились на 47,7%, сброс сточных вод – на 70,2%, утилизация отходов – на 24,1%.

Крупнейшие инвестиционные проекты на АрселорМиттал Кривой Рог за 18 лет:

Реконструкция коксовых батарей №3 и №4 ($199 млн);

Капитальный ремонт I разряда доменной печи №8 ($127 млн);

Реконструкция кислородного блока №2 ($45 млн);

Строительство машины непрерывной разливки заготовок №1 и печи-ковша ($112 млн);

Строительство новой линии упаковки проката на мелкосортном состоянии 250-2 ($16 млн);

Капитальный ремонт I разряда доменной печи №6 ($117 млн);

Строительство комплекса по приготовлению и вдуванию пылеугольного топлива в доменную печь № 9 ($60 млн);

Реконструкция коксовых батарей №5 и №6 с внедрением природоохранных мероприятий и автоматизированной системы экологического мониторинга ($157 млн);

Модернизация агломерационного цеха №2 ($170 млн);

Строительство двух новых машин внепечной обработки стали и двух новых машин непрерывной разливки заготовок (более $160 млн);

Реконструкция мелкосортного состояния 250-4 (свыше $60 млн);

Строительство новых установок очистки газа по конвертерам № 4, 5, 6 с дожиганием угарного газа и внедрением автоматизированной системы экологического мониторинга ($65 млн).

Строительство хвостохранилища "Карта III" (свыше $150 млн).

Сейчас, несмотря на войну, "АрселорМиттал Кривой Рог" продолжает инвестировать в производство. В прошлом году предприятие инвестировало в производство $130 млн, а в 2024 году объемы капитальных инвестиций увеличены на 20% до $155 млн. Во второй половине апреля на предприятии после капитального ремонта была запущена доменная печь №6, что позволит существенно нарастить выпуск продукции по итогам года.

Одним из вызовов для компании стали переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. Это заставляет "АрселорМиттал Кривой Рог" адаптироваться. Сейчас "зеленая" модернизация ускорится, потому что все новые инвестиционные проекты готовятся с учетом требований европейского законодательства относительно выбросов углерода.

Поддерживая страну и общину

Как крупнейшее металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" является крупным налогоплательщиком и крупнейшим работодателем в городе. На предприятии работает около 20 тысяч работников, а более 3 тысяч из них защищают страну от российских захватчиков.

После начала полномасштабной войны предприятие не только не прекратило работу, но и уплатило $75 млн налога на прибыль авансом, чтобы поддержать украинское правительство. А в 2023 году "АрселорМиттал Кривой Рог" уплатил 4,1 млрд грн налогов. Из них 243 млн грн поступили в государственный бюджет и 2,2 млрд грн — в местные бюджеты.

За 18 лет работы компании ArcelorMittal в Украине предприятие уплатило 103,1 млрд грн налогов и сборов, в том числе 23,5 млрд грн — налог на прибыль, почти 23,9 млрд грн — налоги на фонд оплаты труда, 3 млрд грн — экологический налог, 7,8 млрд грн – плата за землю, 5,7 млрд грн – рентная плата, 2,1 млрд грн – налог на репатриацию, а также 36,8 млрд грн – НДС на импорт и 0,4 млрд грн – прочие налоги и сборы.

103,1 миллиардов гривен

Уплатила компания ArcelorMittal в Украине налогов за 18 лет работы

Кроме того, что предприятие является главным наполнителем бюджетов местных общин, "АрселорМиттал Кривой Рог" активно участвует в жизни и развитии Кривого Рога, где проживают его работники и их семьи. За 18 лет работы в Украину компания направила около 465 млн грн на реализацию проектов в рамках социального партнерства с городом и регионом. Основными направлениями социальных инициатив являются здравоохранение, образование, развитие местных общин и экология.

В 2021 году предприятие подписало меморандум с городскими властями в рамках которого профинансировало важные для Кривого Рога проекты на сумму 100 млн гривен. Так был профинансирован масштабный ремонт ЛОР-центра криворожской больницы №2, в котором будет предоставляться экстренная интенсивная отоларингическая помощь. Еще один проект – реконструкция стадиона Криворожского национального университета с полным переоснащением студенческого спортивного комплекса для спортивных игр и занятий легкой атлетикой на свежем воздухе. К сожалению, из-за военных действий в Украине этот проект пришлось временно приостановить.

После начала полномасштабной войны компания сосредоточилась на гуманитарной помощи гражданским жителям городов и поселков, пострадавших в результате войны, поддержке внутренне перемещенных лиц и помощи больницам.

Так, благодаря платформе сбора средств UNICEF забрал почти $3 млн, после чего компания удвоила эту сумму до $6 млн. Также компания направила хирургическое оборудование и средства для лечения ран на сумму $350 тыс. долларов для двух криворожских больниц и медучреждения Новополья Криворожского района. Кроме того, компания передала медицинское оборудование на сумму $250 тыс. больницам Львова, принимавшим львиную долю раненых военных и гражданских.

В сентябре 2022 года АрселорМиттал Кривой Рог передал Военной администрации Кривого Рога 11 автомобилей скорой помощи общей стоимостью 11 млн грн. Главная задача этих "скорых" — эвакуация раненых и больных гражданских жителей с линии боеприкосновения в ближайшую больницу города, где им предоставят стационарную помощь. Машины также оборудованы специальными шинами повышенной проходимости и приспособлены к тяжелым дорожным и погодным условиям.

Кроме этого, предприятие оказывает гуманитарную помощь жителям Гречаноподовской и Высокопольской объединенных территориальных общин, а также поддерживает внутренне перемещенных лиц, которые из-за войны были вынуждены покинуть собственные дома, поселились в Кривом Роге и близлежащих сельских районах. За время войны предприятие передало в общины и центры для внутренне перемещенных лиц продукты (овощи, консервы, тушеное мясо) на сумму более 1 млн. грн.

Стоит также отметить, что продукция, которую производит "АрселорМиттал Кривой Рог", крайне важна для Украины. Арматура и катанка, производимые на предприятии, потребуются при масштабном восстановлении страны после войны. До войны 20% продукции предприятие продавало именно на внутренний рынок, однако его мощностей достаточно, чтобы покрыть любую потенциальную необходимость внутри страны.

“Мы участвуем во всех проектах, которые есть в Украине, где используется наша основная продукция – катанка и арматура. У нас достаточно мощностей, чтобы покрыть любую потенциальную необходимость внутри страны. В августе прошлого года активно строили защиту энергетической инфраструктуры, и тогда мы активно снабжали нашу продукцию», — говорит генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо.