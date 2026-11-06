На ключовому маршруті до Польщі продовжили обмеження для вантажівок

У Раві-Руській на Львівщині до кінця 2026 року продовжили обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення через капітальний ремонт міжнародної траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Обмеження діють на ділянці у межах Рави-Руської. Вантажівки та міжнародні автобуси мають користуватися об’їздом дорогами Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

На ділянці одночасно працюють кілька бригад. Дорожники облаштовують дощову каналізацію, укладають основу та нижній шар дорожнього покриття, ремонтують міст через річку Рата та будують кільцеву розв’язку на перетині М-09 і Т-14-04.

Трасою М-09 проходить один із ключових маршрутів вантажного та пасажирського сполучення з Польщею, тому обмеження безпосередньо впливають на роботу перевізників і міжнародну логістику.

Раніше обмеження планували зберігати до 10 листопада.