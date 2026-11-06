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На ключовому маршруті до Польщі продовжили обмеження для вантажівок

Пункт пропуску "Рава-Руська"
Пункт пропуску "Рава-Руська" частково перекриють через ремонт

У Раві-Руській на Львівщині до кінця 2026 року продовжили обмеження руху великовагового транспорту та автобусів міжнародного сполучення через капітальний ремонт міжнародної траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Обмеження діють на ділянці у межах Рави-Руської. Вантажівки та міжнародні автобуси мають користуватися об’їздом дорогами Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква та Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська.

Фото 2 — На ключовому маршруті до Польщі продовжили обмеження для вантажівок

На ділянці одночасно працюють кілька бригад. Дорожники облаштовують дощову каналізацію, укладають основу та нижній шар дорожнього покриття, ремонтують міст через річку Рата та будують кільцеву розв’язку на перетині М-09 і Т-14-04.

Трасою М-09 проходить один із ключових маршрутів вантажного та пасажирського сполучення з Польщею, тому обмеження безпосередньо впливають на роботу перевізників і міжнародну логістику.

Раніше обмеження планували зберігати до 10 листопада. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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