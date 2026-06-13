Украина сократила импорт электрогенераторов на треть, но резко увеличила ввоз аккумуляторов

Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в январе-мае 2026 года сократился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до $421,7 млн.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В мае ввоз такого оборудования снизился на 46% по сравнению с маем 2025 года, но несколько вырос против апреля 2026 года — до $62,4 млн.

Крупнейшими поставщиками электрогенераторов и преобразователей в январе-мае были:

Чехия - $83,9 млн, или 19,9% импорта;

Китай - $82,9 млн, или 19,7%;

Турция - $69,5 млн, или 16,5%.

Для сравнения, среди основных поставщиков в прошлом году были Чехия, Австрия и США. Экспорт электрогенераторов из Украины за пять месяцев был незначительным — $2,3 млн, преимущественно в Латвию.

В то же время, импорт электрических двигателей и генераторов за этот период вырос более чем в 2,4 раза — до $486,6 млн. В мае такого оборудования ввезли на $120,1 млн, что в 2,4 раза больше, чем в мае 2025 года.

Основным поставщиком электрических двигателей и генераторов остается Китай – на него пришлось 93% импорта за январь-май.

Еще быстрее рос импорт электрических аккумуляторов и сепараторов в них. За пять месяцев 2026 года он увеличился в 3,8 раза – до $1,47 млрд.

Больше аккумуляторов Украина импортировала из Китая — на $1,31 млрд, или 89,3% общего объема. Также среди поставщиков были Чехия – $35,3 млн и Латвия – $17,4 млн.

В мае ввоз аккумуляторов вырос в 3,5 раза по сравнению с маем 2025 года и на 9,7% по сравнению с апрелем 2026 года — до $333 млн.

Экспорт аккумуляторов из Украины за январь-май составил $18,1 млн. Основными направлениями были Польша, Франция и Германия. В прошлом году за этот же период экспорт составил $20,7 млн.

В 2025 году импорт электрогенераторов и преобразователей вырос в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом — до $1,69 млрд, а аккумуляторов — на 55%, до $1,48 млрд.

Для рынка энергетического оборудования эти данные свидетельствуют об изменении структуры спроса: после активного ввоза генераторов в 2025 году импорт этого оборудования снизился, тогда как спрос на аккумуляторы и электрические двигатели резко возрос. Это может отражать переход части потребителей и бизнеса от резервного поколения к накоплению энергии и модернизации электросистем.

Добавим, в январе-апреле 2026 года в Украину поступило 2628 единиц энергетического оборудования. В список технической помощи вошли генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные (БМК), когенерационные установки (КГУ) и котлы.