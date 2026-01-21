Импорт электрогенераторов в Украину в 2025 году вырос в 2,3 раза — до $1,69 млрд

Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в 2025 году увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом и составил $1,691 млрд.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Больше такой продукции в 2025 году Украина импортировала из Румынии — $369,2 млн (21,8% общего объема), Чехии — $301,8 млн (17,9%) и Польши — $191,4 млн (11%). Для сравнения, в 2024 году основными поставщиками были Китай (17,7%), Чехия (16,6%) и Турция (13,5%).

В то же время в декабре 2025 года импорт электрогенераторов и преобразователей уменьшился на 30,6% по сравнению с декабрем 2024 года — до $177,5 млн. В целом за год темпы роста импорта постепенно замедлялись: если в январе 2025 года объемы ввоза превышали показатели января 2024 года 7-7,5 раза.

Экспорт электрогенераторов из Украины в 2025 году оставался незначительным и составил $3,6 млн (в 2024 году – $1,7 млн). Поставки производились преимущественно в Чехию, Латвию и Болгарию, при этом в декабре экспорт отсутствовал.

Кроме того, по данным Гостаможслужбы, импорт электрических аккумуляторов и сепараторов в 2025 году вырос на 55% — до $1,476 млрд. Основным поставщиком оставался Китай, из которого ввезена продукция на $1,12 млрд (76%). Также аккумуляторы поставлялись из Вьетнама – $97 млн (6,6%) и Тайваня – $54,6 млн (3,7%). В 2024 году доля Китая достигала 84,3%.

В декабре 2025 года импорт аккумуляторов увеличился на 74% по сравнению с декабрем 2024 года – до $243,5 млн, что также на 37% больше, чем в ноябре 2025 года.

В то же время, экспорт аккумуляторов из Украины в 2025 году вырос до $52,7 млн (в 2024 году — $41,6 млн). Основными направлениями поставок стали Польша (34,1%), Германия (12,5%) и Франция (11%).

Как сообщалось, в конце июля 2024 Украина освободила от уплаты пошлины и НДС импорт электрогенераторного оборудования и аккумуляторов, что стало одним из ключевых факторов резкого роста их ввоза. Для сравнения, в 2024 году импорт генераторов и преобразователей составил $732,5 млн, а аккумуляторов – $950,6 млн.

Добавим, в январе-октябре импорт в Украину электрогенераторных установок вырос в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил $1,397 млрд.