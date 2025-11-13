За январь-октябрь импорт генераторов в Украину вырос в 3,6 раза

Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в январе-октябре 2025 года вырос в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил $1,397 млрд.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Крупнейшие поставщики этого оборудования в указанный период – Румыния (19,5% от общего импорта, $272,1 млн.), Чехия (18,2%, $254,6 млн.) и Польша (12,6%, $175,3 млн.). Для сравнения: в прошлом году лидерами по снабжению были Китай ($88,3 млн), Турция ($80,6 млн) и Чехия ($54,6 млн).

В октябре 2025 года импорт этих товаров увеличился на 89,3% по отношению к октябрю 2024 года – до $187,8 млн. В то же время этот показатель был на 2% ниже, чем в сентябре 2024 года.

Экспорт электрогенераторов из Украины за январь-октябрь остался незначительным – $3,6 млн, большинство поставок пришлось на Чехию, Латвию и Болгарию.

Импорт аккумуляторов вырос на 53,4%

За десять месяцев 2025 г. импорт электрических аккумуляторов и сепараторов к ним вырос на 53,4% и составил $1,06 млрд. Главным поставщиком остался Китай – $740,6 млн или 70,2% импорта. На втором месте – Вьетнам ($96,2 млн, 9%), на третьем – Тайвань ($53,8 млн, 5%).

В 2024 году лидером по поставкам аккумуляторов также являлся Китай (82%), далее следовали Болгария (3,1%) и Чехия (3%).

В октябре 2025 года импорт аккумуляторов вырос на 13,2% по сравнению с октябрем 2024 года и составил 144,9 млн. долларов.

Экспорт украинских аккумуляторов за январь-октябрь 2025 составил $43,9 млн; Основные направления экспорта – Польша (33%), Германия (12,9%) и Франция (11,9%). Для сравнения, в прошлом году экспорт был $34,1 млн, из примерно 30% поставок в Польшу, 14,7% во Францию и 11% в Германию.

Заметим, что несмотря на масштабные удары по энергетической инфраструктуре, украинская экономика демонстрирует высокую адаптивность: 80% предприятий обеспечены генераторами и альтернативными источниками питания.