Экономика адаптировалась к отключениям электроэнергии: 80% предприятий имеют генераторы

Несмотря на масштабные удары по энергетической инфраструктуре, украинская экономика демонстрирует высокую адаптивность: 80% предприятий снабжены генераторами и альтернативными источниками питания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Экономика работает даже во время энергетических атак

"Ситуация кардинально отличается от 2022 года благодаря уникальному опыту и феноменальной адаптивности бизнеса. По данным Торгово-промышленной палаты, 80% предприятий готовы к отключениям - имеют генераторы и альтернативные источники питания. Бизнес, который в 2022 году выживал, сегодня работает по расписанию. Мы, как нация, научились жить в состоянии постоянного риска и при этом не терять эффективности", — подчеркнул Пышный.

В конце октября Национальный банк Украины пересмотрел прогнозы по потерям электроэнергии из-за обстрелов: в четвертом квартале они могут составлять до 4%, в среднем за год — около 1,3%, а в 2026 году — 3%. В то же время, инфляция, по оценкам НБУ, достигнет 9,2% в 2025 году, 6,6% в 2026 году и 5% в 2027 году.

С 2022 года банки ввели программу поддержки проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Профинансированы инициативы по созданию генерационных мощностей почти на 1,3 МВт, а также решения для хранения энергии и производства тепла на 1,4 МВт.

Кредитование в Украине растет более двух лет: гривневые кредиты увеличиваются темпами более 30% в годовом измерении, а уровень неработающих кредитов находится на историческом минимуме. НБУ вместе с правительством и банками сейчас прорабатывает новые модели кредитной поддержки оборонной промышленности.

Отдельно глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул значение евроинтеграции для повышения экономической и энергетической устойчивости Украины.

"До конца 2027 года планируется полная имплементация большинства регуляций в финансовой сфере. Сегодня соответствие банковского регулирования стандартам ЕС оценивается на уровне более 78%, в то время как до войны было всего 50%", - подчеркнул глава НБУ.

Заметим, массированная ракетно-дроновая атака России на объекты энергетики 30 октября привела к повреждениям подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине.