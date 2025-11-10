Запланована подія 2

Економіка адаптувалася до відключень електроенергії: 80% підприємств мають генератори

світло
Економіка працює навіть під час енергетичних атак / Pexels

Попри масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, українська економіка демонструє високу адаптивність: 80% підприємств забезпечені генераторами та альтернативними джерелами живлення.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на заяву голови Національного банку України Андрія Пишного.

Економіка працює навіть під час енергетичних атак

"Ситуація кардинально відрізняється від 2022 року завдяки унікальному досвіду та феноменальній адаптивності бізнесу. За даними Торгово-промислової палати, 80% підприємств готові до відключень - мають генератори та альтернативні джерела живлення. Бізнес, який у 2022 році виживав, сьогодні працює за розкладом. Ми, як нація, навчилися жити в стані постійного ризику і не втрачати ефективності", - наголосив Пишний.

Наприкінці жовтня Національний банк України переглянув прогнози щодо втрат електроенергії через обстріли: у четвертому кварталі вони можуть становити до 4%, у середньому за рік — близько 1,3%, а у 2026 році — 3%. Водночас інфляція, за оцінками НБУ, сягне 9,2% у 2025 році, 6,6% у 2026 році та 5% у 2027 році.

З 2022 року банки запровадили програму підтримки проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Уже профінансовано ініціативи зі створення генераційних потужностей майже на 1,3 МВт, а також рішення для зберігання енергії та виробництва тепла на 1,4 МВт.

Кредитування в Україні зростає понад два роки поспіль: гривневі кредити збільшуються темпами понад 30% у річному вимірі, а рівень непрацюючих кредитів перебуває на історичному мінімумі. НБУ разом з урядом і банками зараз опрацьовує нові моделі кредитної підтримки оборонної промисловості.

Окремо голова НБУ Андрій Пишний підкреслив значення євроінтеграції для підвищення економічної та енергетичної стійкості України.

"До кінця 2027 року планується повна імплементація більшості регуляцій у фінансовій сфері. Сьогодні відповідність банківського регулювання стандартам ЄС оцінюється на рівні понад 78%, тоді як до війни було лише 50%", - наголосив очільник НБУ.

Зауважимо, масована ракетна-дронова атака Росії на об'єкти енергетики 30 жовтня призвела  до пошкоджень підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні. 

Автор:
Ольга Опенько