Через удар Росії дві АЕС втратили доступ до зовнішніх ЛЕП, ще одна знизила потужність – МАГАТЕ

Рівненська АЕС
Рівненська АЕС / Вікіпедія

Масована ракетна-дронова атака Росії на об'єкти енергетики 30 жовтня призвела до пошкодження підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки в Україні. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Пошкодили підстанції

Зазначається, що після атаки фахівці МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС і Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна з електростанцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропостачання.

Крім того, команда МАГАТЕ на Рівненській АЕС повідомила, що станція знизила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до максимальної стриманості поблизу ядерних об’єктів та наголосив на важливості дотримання принципів ядерної безпеки.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними, вони постійно є", – наголосив він.

Масована атака 30 жовтня

Нагадаємо, що 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом опинилися  Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина. За даними моніторингових каналів, російські дрони та ракети атакували місцеві теплоелектростанції та теплоелектроцентралі.

Близько 7:00 "Укренерго " оголосило про запровадження аварійних відключень електроенергії у більшості регіонів України. Наразі  графіки обмеження споживання діють у всіх областях України. Вони стосуються як населення, так і промисловості.

Автор:
Світлана Манько