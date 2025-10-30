Росія знову атакувала теплоелектростанції у різних регіонах України – ДТЕК

30 жовтня російська армія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Фахівці наразі працюють над усуненням наслідків.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.

Як повідомлялося, 30 жовтня енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом опинилися Івано-Франківщина, Львівщина, Вінниччина. За даними моніторингових каналів, російські дрони та ракети атакували місцеві теплоелектростанції та теплоелектроцентралі.

Через масовану атаку РФ по всій Україні діють графіки погодинних відключень світла.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 29 жовтня армія Росії завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області.