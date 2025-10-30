Россия снова атаковала теплоэлектростанции в разных регионах Украины — ДТЭК

30 октября российская армия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование ТЭС. Специалисты сейчас работают над устранением последствий.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Как сообщалось, 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры.

В частности, под ударом оказались Ивано-Франковская, Львовская, Винницкая. По данным мониторинговых каналов, российские дроны и ракеты атаковали местные теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Из-за массированной атаки РФ по всей Украине действуют графики почасовых отключений света.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 29 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.