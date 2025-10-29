Запланована подія 2

Армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области

Армия РФ нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области
Одесская ОВА

29 октября ночью российская армия снова атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании заметили, что повреждения значительны, а ремонт потребует времени.

Отмечается, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в резервные линии там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей.

В настоящее время еще 26,9 тысячи домов остаются без света.

Атака на Одесщину

Как сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, в ночь на 29 октября враг совершил очередную массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесщины.

"Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано повреждение объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавший, которому предоставлена необходимая медицинская помощь", - рассказал глава Одесской области.

Он добавил, что часть потребителей на время осталась без электроснабжения, а объекты критической инфраструктуры работают на генераторах.

Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, 22 октября армия России нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Автор:
Светлана Манько