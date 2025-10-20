Россия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК на Днепропетровщине

Утром 20 октября 2025 года российские войска ударили по обогатительной фабрике, принадлежащей компании ДТЭК, расположенной в Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время на объекте продолжается ликвидация последствий атаки. По предварительным данным, работники фабрики не пострадали.

Представители ДТЭК подчеркнули, что это уже шестой масштабный удар по угольным предприятиям компании, который враг совершил в течение последних двух месяцев.

Атаки РФ на объекты ДТЭК

Напомним, 19 октября российские войска нанесли удары дронами по угледобывающему предприятию компании ДТЭК на Днепропетровщине. Во время атаки под землей находились 192 сотрудника шахты. Всех шахтеров удалось невредимыми поднять на поверхность.

16 октября россияне атаковали дронами и ракетами объекты газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за ударов работа объектов была остановлена.

Также 8 октября российская армия нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй объект компании, атакованный оккупантами в течение суток. 8 октября РФ также атаковала объект ДТЭК, нанеся удар по теплоэлектростанции. В результате атаки ранены два энергетика.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.