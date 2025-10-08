Россия во второй раз за сутки атаковала объект ДТЭК: повреждена обогатительная фабрика

Российская армия 8 октября нанесла удар по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это уже второй объект компании, атакованный оккупантами в течение суток.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Россия атаковала нашу фабрику в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций. Во время удара дежурные работники были в укрытии — никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что это уже третья масштабная атака на фабрику за последние полтора месяца.

Оборудование находится в негодном состоянии, поэтому работу предприятия пришлось законсервировать. Всех сотрудников трудоустроили на других предприятиях ДТЭК.

Напомним, с утра 8 октября российская армия также атаковала объект ДТЭК, нанеся удар по теплоэлектростанции. В результате атаки ранены два энергетика.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.