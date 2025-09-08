Запланована подія 2

Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК: мощности непригодны для работы

взрыв
Армия РФ ударила по обогатительной фабрике ДТЭК

Утром 8 сентября армия России снова ударила по обогатительной фабрике ДТЭК Рината Ахметова в Донецкой области. В результате атаки продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое снабжало углем тепловую генерацию Украины.

26 августа армия России ударила по обогатительной фабрике компании ДТЭК в Донецкой области. Тогда здание было разрушено, а оборудование серьезно повреждено.

Как сообщается, работа фабрики полностью парализована, а ее обогатительные мощности непригодны к работе.

Про ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, атака России на энергетическую инфраструктуру 26 августа унесла жизни работника шахты ДТЭК и травмировала еще троих. Предприятие получило повреждения, часть объектов обесточена.

Автор:
Светлана Манько