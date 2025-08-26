Запланована подія 2

Россия атаковала шахту ДТЭК: погиб работник, трое ранены

Очередная атака России на энергетическую инфраструктуру унесла жизни работника шахты ДТЭК и травмировала еще троих. Предприятие получило повреждения, часть объектов обесточена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

Россия ударила по шахте ДТЭК

В результате обстрела России по энергетической инфраструктуре пострадала шахта ДТЭК. Один работник погиб, трое получили ранения. Семье погибшего и пострадавшим коллегам оказывают всю необходимую помощь.

В результате обстрела повреждены производственные сооружения и оборудование, произошло обесточивание. К моменту удара под землей находились 146 горняков, отмечают в пресс-службе.

По словам народного депутата, председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины и вице-президента Всеевропейского объединения профсоюзов Михаила Волынца, по состоянию на 14:30 всех 148 пострадавших от российского обстрела горняков из шахт Добропольской общины успешно подняты на поверхность.

Обновлено 14.55: По информации Минэнерго, в Донецкой области в результате обстрела угольных шахт погиб один работник, еще трое получили ранения (один в тяжелом состоянии, двое средней тяжести). Из-за повреждений подстанций под землей оказались 148 горняков, все их подняли на поверхность, жизни шахтеров ничего не угрожает. Семье погибшего выражают соболезнования, пострадавшим желают скорейшего выздоровления.

Напомним, 17 июня враг атаковал FPV-дронами одно из подразделений ДТЭК   в Днепропетровской области. Были ранены двое сотрудников компании. При взрыве дрона один из энергетиков получил ранения, другой контузию.

Всего за январь-апрель 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 млрд грн на ремонт и восстановление теплоэлектростанций, пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.

Автор:
Ольга Опенько