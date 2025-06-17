РФ атаковала дроном энергообъект ДТЭК: пострадали два энергетика

Сегодня утром, 17 июня, враг атаковал FPV-дронами одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Отмечается, что при взрыве дрона один из энергетиков получил ранения, другой контузию.

"В момент удара люди уже направлялись к укрытию. Впоследствии на объекте произошел еще один взрыв дрона, который создал дополнительную угрозу для работников», – сообщили в энергетической компании.

Спасатели и медики оперативно прибыли на место. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в течение января-апреля 2025 года компания "ДТЭК Энерго" направила около 1,6 миллиарда гривен на ремонт и восстановление теплоэлектростанций (ТЭС), пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов.