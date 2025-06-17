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РФ атакувала дроном енергооб’єкт ДТЕК: постраждали двоє енергетиків

ДТЕК
Фото: ДТЕК

Сьогодні зранку, 17 червня, ворог атакував FPV-дронами один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Було поранено двох працівників компанії. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Зазначається, що під час вибуху дрона один з енергетиків отримав поранення, інший — контузію.

"У момент удару люди вже прямували до укриття. Згодом на об’єкті стався ще один вибух дрона, який створив додаткову загрозу для працівників», —повідомили у енергетичній компанії.

Рятувальники та медики оперативно прибули на місце. Постраждалим надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.

Автор:
Світлана Манько