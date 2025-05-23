За чотири місяці ДТЕК інвестував 1,6 млрд гривень у ремонти та відновлення ТЕС

Впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.





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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії. Масштаби руйнувань ТЕС залишаються критичними, тому ремонтна компанія триває й наразі. Рік тому 90% генеруючих потужностей компанії було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками. Енергетикам вдалося відновити понад половину з них, але нові удари в листопаді–грудні 2024 року знову принесли серйозні руйнування.

"Наше головне завдання — не зупинятися. Щодня працюємо над відновленням, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми влітку, під час пікових навантажень, і впевнено ввійти в наступний опалювальний сезон", — заявив гендиректор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Минулоріч компанія вклала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і ще 7,5 млрд грн — у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала 205 ударів по ТЕС "ДТЕК Енерго". Унаслідок атак постраждало 56 працівників станцій, 4 — загинули.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року "ДТЕК Енерго" спрямував близько 1,2 мільярда гривень на відновлення та ремонт своїх теплових електростанцій, що зазнали значних пошкоджень внаслідок масованих ворожих атак.