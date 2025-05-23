Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,06

EUR

46,93

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,10

46,90

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За чотири місяці ДТЕК інвестував 1,6 млрд гривень у ремонти та відновлення ТЕС

працівник ДТЕК, ремонт, зварювальні роботи
ДТЕК інвестував 1,6 млрд гривень у ремонти та відновлення ТЕС. Фото: dtek.

Впродовж січня–квітня 2025 року компанія "ДТЕК Енерго" спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій (ТЕС), які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів.

 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії. Масштаби руйнувань ТЕС залишаються критичними, тому ремонтна компанія триває й наразі. Рік тому 90% генеруючих потужностей компанії було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками. Енергетикам вдалося відновити понад половину з них, але нові удари в листопаді–грудні 2024 року знову принесли серйозні руйнування.

аше головне завдання — не зупинятися. Щодня працюємо над відновленням, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми влітку, під час пікових навантажень, і впевнено ввійти в наступний опалювальний сезон", — заявив гендиректор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Минулоріч компанія вклала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і ще 7,5 млрд грн — у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ завдала 205 ударів по ТЕС "ДТЕК Енерго". Унаслідок атак постраждало 56 працівників станцій, 4 — загинули.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року "ДТЕК Енерго" спрямував близько 1,2 мільярда гривень на відновлення та ремонт своїх теплових електростанцій, що зазнали значних пошкоджень внаслідок масованих ворожих атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук