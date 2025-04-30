ДТЕК ВДЕ планує будівництво установок зберігання енергії в Україні загальною потужністю до 500 МВт

Компанія DTEK Renewables Finance B.V. (ДТЕК ВДЕ) оголосила про намір реалізувати в Україні масштабні проєкти зі створення установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт. У зв’язку з цим компанія ініціювала зміни до трастового договору за єврооблігаціями та умов міжгрупового фінансування й операцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у повідомленні на Ірландській фондовій біржі, розвиток технологій акумуляторного зберігання є ключовим елементом забезпечення енергетичної безпеки України на тлі викликів, з якими стикається енергосистема країни.

У серпні 2024 року низка дочірніх компаній ДТЕК ВДЕ взяла участь в аукціоні на ринку допоміжних послуг і уклала п’ятирічні контракти з НЕК "Укренерго" на надання таких послуг за допомогою УЗЕ потужністю 140 МВт.

Перший етап реалізації передбачає створення систем акумуляторного зберігання енергії сумарною потужністю 200 МВт, які планується ввести в експлуатацію до IV кварталу 2025 року. Для фінансування проєкту компанії можуть залучити боргові кошти обсягом до 300 млн євро під забезпечення активів та гарантії материнської компанії, а в подальшому — рефінансувати цей борг через фінансові установи.

Також допускається можливість продажу понад 50% проєктних компаній стороннім інвесторам з метою монетизації вартості проєктів.

Крім того, ДТЕК ВДЕ розглядає перспективу реалізації додаткових подібних проєктів ще на 300 МВт потужностей зберігання енергії в Україні.

Процес збору згоди власників єврооблігацій стартував 28 квітня і триватиме до ранку 9 травня.

Нагадаємо, ДТЕК у партнерстві з американською компанією Fluence реалізує в Україні проєкт з будівництва шести energy storage систем потужністю від 20 до 50 МВт, загальною потужністю 200 МВт і ємністю 400 МВт·год. Загальна вартість проєкту становить 140 млн євро. Його завершення планується до жовтня 2025 року.

Після введення в експлуатацію це буде найбільша система зберігання енергії у Східній Європі, яка надаватиме послуги з балансування частоти та потужності на замовлення "Укренерго".

У 2024 році компанія також успішно домовилася з власниками єврооблігацій на 325 млн євро про відтермінування погашення до 2027 року. Тоді ж інвестори підтримали проєкт другої черги ДТЕК Тилігульської ВЕС на 384 МВт як критично важливий для енергетичної стабільності країни.