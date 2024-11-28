ДТЕК ВДЕ розпочав випуск гарантій походження "зеленої" енергії

Підприємства ДТЕК ВДЕ почали випуск гарантій походження електроенергії, що стало ключовим кроком для інтеграції України в європейську енергетичну систему та стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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Про це йдеться на сайті ДТЕК.

Цей процес відповідає європейським директивам і спрямований на підтримку декарбонізації економіки України.

За словами генерального директора ДТЕК ВДЕ Олександра Селищева, ринок гарантій походження буде зростати, сприяючи підвищенню попиту на зелену електроенергію. Це створить умови для будівництва нових потужностей з виробництва енергії з ВДЕ.

Хто може використовувати гарантії походження

Покупцями гарантій можуть стати компанії, які прагнуть демонструвати екологічну відповідальність та маркувати свою продукцію як виготовлену за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Для експортерів це відкриває додаткові можливості, зокрема, на ринку ЄС із суворими екологічними вимогами.

Україна планує стимулювати внутрішній попит на гарантії походження. Наприклад, підприємства, які скорочують викиди СО₂ за рахунок купівлі таких гарантій, можуть отримати пільги щодо сплати податків на викиди.

Для міжнародного визнання гарантій походження на рівні ЄС Україна має виконати умови дорожньої карти, яку розробляють у співпраці з європейськими партнерами.

Що таке гарантії походження

Це електронний документ, який підтверджує, що певний обсяг електроенергії було вироблено з відновлюваних джерел. Його видає Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі даних про облік енергії.

Зазначається, що випуск гарантій походження є важливим кроком для розвитку ринку зеленої енергії, залучення міжнародних інвестицій та інтеграції української енергетики до європейської.

Додамо, 5 листопада на аукціоні продали 20 000 гарантій походження "зеленої" енергії, що еквівалентно 20 000 МВт*год виробленої енергії. 12 листопада на аукціоні продали ще 14 тисяч гарантій походження "зеленої" енергії.

В цілому участь у трьох торгах гарантіями походження "зеленої" енергії на майданчику АТ "Оператор ринку" взяло 16 українських компаній, які інтегрують принципи сталого розвитку у свою діяльність.