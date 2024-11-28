ДТЭК ВИЭ начал выпуск гарантий происхождения "зеленой" энергии

Предприятия ДТЭК ВИЭ начали выпуск гарантий происхождения электроэнергии, что стало ключевым шагом для интеграции Украины в европейскую энергетическую систему и стимулирование развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Этот процесс отвечает европейским директивам и направлен на поддержку декарбонизации экономики Украины.

По словам генерального директора ДТЭК ВИЭ Александра Селищева, рынок гарантий происхождения будет расти, способствуя повышению спроса на зеленую электроэнергию. Это создаст условия для строительства новых мощностей по производству энергии из ВИЭ.

Кто может использовать гарантии происхождения

Покупателями гарантий могут стать компании, стремящиеся демонстрировать экологическую ответственность и маркировать свою продукцию как производимую с помощью возобновляемых источников энергии.

Для экспортеров это открывает дополнительные возможности, в частности, на рынке ЕС со строгими экологическими требованиями.

Украина намерена стимулировать внутренний спрос на гарантии происхождения. Например, предприятия, которые сокращают выбросы СО₂ за счет покупки таких гарантий, могут получить льготы по уплате налогов на выбросы.

Для международного признания гарантий происхождения на уровне ЕС Украина должна выполнить условия дорожной карты, разрабатываемой в сотрудничестве с европейскими партнерами.

Что такое гарантии происхождения

Это электронный документ, подтверждающий, что определенный объем электроэнергии был произведен из возобновляемых источников. Его выдает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из данных об учете энергии.

Отмечается, что выпуск гарантий происхождения — важный шаг для развития рынка зеленой энергии, привлечения международных инвестиций и интеграции украинской энергетики в европейскую.

Добавим, 5 ноября на аукционе было продано 20 000 гарантий происхождения "зеленой" энергии, что эквивалентно 20 000 МВт*ч производимой энергии. 12 ноября на аукционе было продано еще 14 тысяч гарантий происхождения "зеленой" энергии.

В общей сложности участие в трех торгах гарантиями происхождения "зеленой" энергии на площадке АО "Оператор рынка" приняло 16 украинских компаний, которые интегрируют принципы устойчивого развития в свою деятельность.