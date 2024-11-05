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Энергетика
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На аукционе было продано 20 000 гарантий происхождения "зеленой" энергии

На аукционе было продано 20 000 гарантий происхождения "зеленой" энергии
Фото: oree.com.ua

Состоялись третьи торги гарантиями происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии, инициатором которых было ЧАО " Укргидроэнерго ".

Об этом сообщает АО "Оператор рынка".

Отмечается, что на аукционе было куплено 20 тысяч гарантий происхождения, что эквивалентно 20 000 МВт*ч производимой энергии.

Суммарно по результатам трех торгов "Укргидроэнерго" уже продало 87757 гарантий происхождения по цене одной 13 гривен.

В общей сложности участие в трех торгах гарантиями происхождения "зеленой" энергии на площадке АО "Оператор рынка" приняло 16 украинских компаний, которые интегрируют принципы устойчивого развития в свою деятельность.

Напомним, первые торги на этой площадке   состоялись 21 октября. Было приобретено 28,3 тысяч гарантий происхождения из 50 тысяч (одна соответствует 1 МВтч), которые предлагала гидрогенерирующая компания   "Укргидроэнерго" .

Цена одной гарантии составила 13 грн/мВтч. Покупателями стали 12 украинских компаний.  

29 октября   было приобретено 39 500 гарантий   происхождение электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии. Это на 40% больше, чем куплено во время первых торгов. Цена одной гарантии происхождения по результатам обоих торгов составила 13 грн/мВт*ч.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько