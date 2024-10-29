"Оператор рынка" провел вторые торги по продаже гарантий происхождения "зеленой" энергии: какие результаты

29 октября на площадке АО "Оператор рынка" по инициативе ЧАО "Укргидроэнерго" прошли торги по продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора рынка".

Согласно сообщению, в ходе торгов 6 украинских компаний приобрели 39 500 гарантий происхождения электрической энергии, производимой из возобновляемых источников энергии.

Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составляет 13 грн/МВт*ч.

В пресс-службе "Оператора рынка" подчеркнули, что торговля гарантиями происхождения "зеленой" энергии на площадке происходит на прозрачных, конкурентных условиях. Цена формируется на основе сопоставления предложения инициатора торгов с кривой совокупного спроса на гарантии происхождения покупателей.

Напомним, первые в Украине торги гарантиями происхождения "зеленой" энергии прошли на площадке "Оператора рынка" 21 октября 2024 года. Было приобретено 28 257 гарантий происхождения, которые предлагало "Укргидроэнерго". Их владельцами стали 12 украинских компаний. Стоимость одной гарантии происхождения по результатам торгов составила 13 грн/мВт*ч.

Также напомним, что в октябре 2024 года в Украине стартовало свободное обращение гарантий происхождения электрической энергии, что является важной вехой для участников рынка, производящих электроэнергию из ВИЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала "Укргидроэнерго" первые гарантии происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на общий объем 96 441 МВт·ч.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.