"Оператор ринку" провів другі торги з продажу гарантій походження "зеленої" енергії: які результати

29 жовтня на майданчику АТ "Оператор ринку" з ініціативи ПрАТ "Укргідроенерго" відбулися торги з продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ринку".

Згідно з повідомленням, під час торгів 6 українських компаній придбали 39 500 гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год.

У пресслужбі "Оператора ринку" підкреслили, що торгівля гарантіями походження "зеленої" енергії на майданчику відбувається на прозорих, конкурентних умовах. Ціна формується на основі співставлення пропозиції ініціатора торгів з кривою сукупного попиту на гарантії походження від покупців.

Нагадаємо, перші в Україні торги гарантіями походження "зеленої" енергії відбулися на майданчику "Оператора ринку" 21 жовтня 2024 року. Було придбано 28 257 гарантій походження, які пропонувало "Укргідроенерго". Їх власниками стали 12 українських компаній. Вартість однієї гарантії походження за результатами торгів становила 13 грн/МВт*год.

Також нагадаємо, що у жовтні 2024 року в Україні стартував вільний обіг гарантій походження електричної енергії, що є важливою віхою для учасників ринку, які виробляють електроенергію з ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала "Укргідроенерго" перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на загальний обсяг 96 441 МВт·год.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.