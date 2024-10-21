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В Україні пройшли перші торги гарантіями походження "зеленої" електроенергії: які результати

В Україні пройшли перші торги гарантіями походження "зеленої" електроенергії: які результати
Фото: Freepik

В Україні відбулися перші торги гарантіями походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Оператор ринку" .

Зазначається, що було придбано 28 257 гарантій походження, які на майданчику пропонувало ПрАТ "Укргідроенерго".

Їх власниками стали 12 українських компаній.

Ціна однієї гарантії походження за результатами торгів становить 13 грн/МВт*год. 

На майданчику на продаж ПрАТ Укргідроенерго" було виставлено 50 000 МВт*год електроенергії з підтвердженим екологічним походженням.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Україні стартував вільний обіг гарантій походження електричної енергії, що є важливою віхою для учасників ринку, які виробляють електроенергію з ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),  видала ПрАТ "Укргідроенерго" перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), на загальний обсяг 96 441 МВт·год.

НКРЕКП впровадила платформу Grexel, яка містить Реєстр гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел.

"Укргідроенерго" стала першою українською компанією, яка отримала обліковий запис у Реєстрі та задокументувала реальні гарантії походження на платформі Grexel, зробивши важливий крок у напрямку інтеграції на європейський ринок чистої енергії.

Також в Україні запустили майданчик для торгівлі гарантіями походження "зеленої" електроенергії. Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько