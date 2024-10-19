"Укренерго" оголосило новий аукціон для балансування енергосистеми

НЕК "Укренерго" анонсувала додатковий спеціальний аукціон для закупівлі допоміжних послуг з метою забезпечення стабільності енергосистеми України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Аукціон відбудеться 24 грудня 2024 року. Компанія планує закупити послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ) із заключенням договорів на 5 років.

Передбачається, що надання послуг може бути відтерміноване до одного року.

З деталями спецаукціону можна ознайомитись за посиланням.

На попередньому аукціоні, який пройшов раніше, "Укренерго" придбала аРВЧ послуг загальною потужністю 397 МВт, хоча потреба системи складає 1 ГВт. З 35 компаній, які стали переможцями, 22 підтвердили виконання своїх зобов'язань.

Зауважимо, допоміжні послуги – це готовність електростанції до зміни потужності виробництва за командою диспетчера. Таким чином – забезпечується стабільність роботи енергосистеми. "Укренерго", як оператор системи передачі, укладає відповідний договір та купує цю послугу у компаній-виробників електроенергії.

Аукціони з торгівлі електроенергією

У лютому НЕК "Укренерго" розпочало щоденніаукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO) за напрямками Україна – Словаччина.

Також "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною.

За місяць до цього, між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року. Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.