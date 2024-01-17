Україна та Польща вперше провели аукціони з торгівлі електроенергією за європейськими правилами

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

За результатом аукціону було розподілено пропускну спроможність за різними годинами доби та цінами на передачу. Зокрема, з 01:00 по 06:00 та з 22:00 по 24:00 пропускна спроможність склала 425 МВт, на 21 годину - 292 МВт, а з 07:00 по 20:00 годину - 0 МВт. Ціна за передачу енергії становила 0,02 євро за МВт, а загальна сума на добу – 82,34 євро.

Відповідно до правил аукціону, український оператор отримає 50% від цієї суми.

Зазначається, що максимальна пропускна спроможність для імпорту становила 425 МВт, тоді як аукціон на експорт проводився з нульовим обсягом доступної пропускної спроможності. День поставки електроенергії - 18 січня.

"Очікуємо завершення технічних та організаційних питань з боку JAO та операторів енергосистем Словаччини та Угорщини щодо запуску спільних аукціонів в першому кварталі 2024 року. Українська сторона ("Укренерго", НКРЕКП) виконала всі необхідні для цього умови", - додали в " Укренерго".

Перший аукціон за європейськими правилами був з Румунією

Нагадаємо, вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією у листопаді 2023 року.

Тоді аукціони були проведені на платформі "Укренерго" одночасно для учасників ринку з Румунії та України. Очікувана дата поставки електроенергії - 3 листопада. При цьому, максимальна можливість передачі електроенергії для експорту становила 200 МВт, а для імпорту - 400 МВт.

НЕК "Укренерго" ще 20 жовтня підписала договір з румунським оператором Transelectrica щодо переходу на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експорту та імпорту електроенергії.

В чому різниця між спільними та односторонніми аукціонами

В "Укренерго" зазначають, що під час спільних аукціонів всі учасники ринку беруть участь в одному аукціоні і змагаються за весь обсяг пропонованої для продажу пропускної спроможності міждержавного інтерконектора. Переможець аукціону отримує право на використання перетину як для себе, так і для свого контрагента в сусідній країні. Після продажу права доступу до інтерконекторів, оператори енергосистем поділяють порівну доходи.

Згідно з повідомленням, односторонні аукціони проводяться в кожній країні окремо, графіки і умови не узгоджуються між операторами енергосистем сусідніх країн. Наприклад, аукціон проводиться спочатку для українських гравців ринку електроенергії, а потім в сусідній країні для її учасників.

Після цього оператори систем передачі узгоджують розподілений обсяг, і доходи не діляться між операторами енергосистем. Такі аукціони зараз проводяться між Україною та Польщею, Словаччиною та Молдовою як на експортних, так і на імпортних напрямках.