"Укренерго" переходить на європейські правила міжнародної торгівлі електроенергією

Національна енергетична компанія "Укренерго" підписала договір з румунським оператором Transelectrica щодо переходу на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експорту та імпорту електроенергії.

Про це повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, перший аукціон, де компанії можуть придбати доступ до міждержавного перетину між Україною та Румунією відбудеться 2 листопада. Румунські колеги обрали цю дату, оскільки їхні закони потребують більше часу для підготовки учасників ринку.

Аукціон буде відкритий для компаній з України та Румунії і відбудеться на платформі "Укренерго", а поставка електроенергії запланована вже на 3 листопада.

"Чому це важливо? Бо напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії. Бо вони будуть синхронізовані з правилами в ЄС", - написав Кудрицький.

Яка ситуація з іншими країнами Європи

За його словами, "Укренерго" також виконало останній необхідний крок для запуску аукціонів згідно європейських стандартів з Угорщиною, Словаччиною та Польщею. З ними було укладено угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO, залишилося дочекатися відповідних погоджень з європейської сторони.

Кудрицький додав, що безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для України, щоб пройти складну зиму. Технічно, "Укренерго", як оператор системи, вже створив можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт електроенергії. Проте існують регуляторні обмеження, які роблять імпортні операції неефективними, тому важливо максимально зменшити ці обмеження перед початком холодів.

Протягом перших дев'яти місяців 2023 року Україна експортувала електроенергію в Європу на суму понад 176 мільйонів гривень, що в 50 разів менше, ніж у попередньому році, повідомляє Forbes.

Чи вистоїть українська енергосистема взимку

Раніше Кудрицький запевнив, що українська енергосистема витримає майбутню зиму, оскільки магістральна мережа "Укренерго" відновлюється дуже швидкими темпами і енергетики роблять все можливе, щоб підготуватися до майбутнього опалювального сезону. Станом на серпень було виконано від 60% до 80%, в залежності від типу енергооб'єктів.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що міністерство розробило проект рішення уряду, що дасть бізнесу гарантії не відключення світла взимку за умови, що підприємство імпортуватиме 50% електроенергії від обсягів споживання.

Незважаючи на наближення холодів, Україна має надлишок електроенергії. У вересні цього року Україна вивезла рекордні обсяги електроенергії, а саме 111,1 ГВт·год. Це в більш ніж 500 разів більше, ніж у серпні, але вчетверо менше, ніж у вересні 2022 року, згідно з даними EnergyMap.

Джерело фото: ua.depositphotos.com