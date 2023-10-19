Взимку Україна мусітиме імпортувати електроенергію навіть за відсутності масованих атак на енергосистему

Для комфортного проходження цього опалювального сезону Україна мусітиме імпортувати електроенергію навіть за умови що російські війська не будуть здійснювати масовані атаки на енергосистему України. Про це йде мова в статті "Імпортувати або простоювати. Як Міненерго повертає механізм гарантій енергопостачання бізнесу за умови 50% імпорту від споживання", опублікованій на Delo.ua.

В дочірній компанії ДТЕК "Д.Трейдінг" виданню повідомили, що взимку в Україні не вдасться обійтися без імпорту навіть без атак на енергосистему.

“Під час минулого ОЗП попит на імпортну електроенергію суттєво перевищував доступну потужність міждержавного перетину. Спираючись на цей досвід ми вважаємо, що і цього року імпорт буде дієвим інструментом для задоволення попиту, та готові пропонувати відповідний продукт нашим клієнтам щойно це дозволить регуляторне поле”, - сказали в компанії.

Водночас директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що ініціатива міністерства енергетики щодо не відключення бізнесу, котрий імпортуватиме 50% електроенергії від власних потреб зумовлена тим, що очікується певний дефіцит електроенергії взимку. Тому міністерство хоче заохотити імпортувати електроенергію промислові компанії.

Водночас Омельченко зазначає, що цінові обмеження котрі зараз діють на ринку електроенергії можуть стати на заваді імпорту електроенергії, оскільки взимку ціна на електроенергію в ЄС перевищуватиме прайс-кепи.

Україна готується до непростого опалювального сезону

Минулої зими через систематичні обстріли критичної інфраструктури Україна прожила опалювальний сезон 2022/2023 в умовах регулярних відключень світла, а енергокомпанії в умовах постійних авралів та ремонтів.

Ймовірність повторення масованих атак у наступному опалювальному сезоні є надзвичайно високою. З огляду на це оператори систем розподілу вже підготували попередні графіки відключень споживачів. Разом з цим те, як коли, кому й наскільки вимкнуть світло залежатиме виключно від ступеня пошкодження критичної інфраструктури та дефіциту електроенергії в системі.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що міністерство розробило проект рішення уряду, що дасть бізнесу гарантії не відключення світла взимку за умови, що підприємство імпортуватиме 50% електроенергії від обсягів споживання.