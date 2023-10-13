Бізнес отримає гарантію енергопостачання при умові 50% імпорту від споживання

Бізнес матиме гарантійне енергопостачання у випадку відключень електроенергії за умови, що імпортуватиме 50% електроенергії від обсягів споживання. Про це в кулуарах Київського міжнародного економічного форума повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Forbes.

Видання зазначає, що Міненерго надіслало уряду проєкт рішення про безперебійне енергопостачання бізнесу, який імпортуватиме понад 50% власних потреб в електриці. Галущенко розраховує, що Уряд затвердить відповідне рішення протягом кількох тижнів.

Минулої зими діяло подібне рішення щодо гарантованого енергопостачання, але за умови імпорту 100% від потреби підприємства.

Водночас від ідеї запровадження імпортного ПСО, тобто компенсації державою різниці між ринковою ціною на електрику в Україні та вищою ціною за кордоном в міністерстві відмовилися.

Україна готується до важкої зими та обстрілів критичної інфраструктури

Минулої зими росіяни систематично обстрілювали критичну інфраструктуру України. Через значні пошкодження енергосистеми оператор системи розподілу електроенергії "Укренерго" був змушений вдатися до стабілізаційних відключень енергопостачання усім споживачам, а оператори систем розподілу електроенергії на місцях запровадили графіки відключень світла.

Після минулої зими енергетики почали готуватися до нового опалювального сезону майже одразу як скінчився попередній. Ключовими напрямками підготовки були ремонти пошкодженої інфраструктури, а також формування запасів необхідного обладнання на випадок повторення масованих атак взимку.

Ймовірність повторення масованих атак у наступному опалювальному сезоні є надзвичайно високою. З огляду на це оператори систем розподілу вже підготували попередні графіки відключень споживачів. Разом з цим те, як коли, кому й наскільки вимкнуть світло залежатиме виключно від ступеня пошкодження критичної інфраструктури та дефіциту електроенергії в системі.

Нагадаємо, голова енергохолдингу ДТЕК, Максим Тімченко, заявив, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.