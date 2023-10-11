Ця зима буде важчою, ніж попередня – голова ДТЕК

Голова енергохолдингу ДТЕК, Максим Тімченко, передбачає, що ця зима стане важчою, ніж минула, через імовірні масовані обстріли енергосистеми російськими військами. Проте він підкреслює, що і військові, і енергетики готові реагувати на цю загрозу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ця зима, напевно, буде важчою за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужності", - сказав він на пресконференції в середу.

Тим не менш, Тімченко зауважив, що, навіть якщо систем протиракетної оборони може бути недостатньою для захисту всіх енергооб'єктів, ситуація з ППО все одно поліпшилася у порівнянні з минулим роком.

"З іншого боку, ми набули великого досвіду, і навіть для ситуацій, подібних до того, що відбулося 23 листопада (блекаут - ЕР), ми знайшли рішення", - підкреслив голова енергохолдингу.

Зауважимо, українські екіпажі протиповітряної оборони вдаються до новітніх та покращених систем озброєння, намагаючись запобігти повторенню минулорічного сценарію, коли Україна поринула у темряву після російських ракетних атак по енергосистемі.

Майже половина енергетичної системи України була пошкоджена російськими атаками минулої зими, коли Москва завдала ударів по електростанціях і трансформаторам крилатими ракетами та безпілотниками іранського виробництва Shahed.

Під час Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський доручив військовим вживати всіх необхідних заходів для захисту цієї інфраструктури від російських атак.