Графіки відключень розроблені, але вони будуть коригуватися у випадку обстрілів

Оператори систем розподілу розробили графіки відключень на опалювальний сезон, але у випадку повторення масованих обстрілів інфраструктури ці графіки будуть відкориговані. Про це йде мова в статті “Зима під обстрілами. За яких умов взимку відключатимуть світло та як працюватимуть нові графіки відключень”, опублікованій на Delo.ua.

Директорка департаменту комунікацій НЕК “Укренерго” Марія Цатурян розказала Delo.ua, що підготовка графіку відключень є звичайним елементом підготовки енергетиків до опалювального сезону. Але наявність таких графіків у Операторів систем розподілу, ще не означає систематичних відключень світла населенню.

“Графіки - це план дій на випадок критичної ситуації в енергосистемі, щоб був завчасно готовий список та черги споживачів, яким доведеться обмежувати споживання. Обленерго складають їх разом з ОВА, погоджуючи з Укренерго та Міненерго. Складання графіків - невід'ємний етап підготовки до опалювального сезону. Якщо не буде масованих обстрілів, і якщо імпорт електричної енергії з Європи буде безперешкодно заходити в Україну, сподіваємося, вони нам не знадобляться. Енергетики не знають, куди, коли і як буде бити ворог, але ми не можемо ігнорувати повідомлення ГУР Міноборони про те, що росіяни готуються до терористичних атак на об'єкти енергетики. Тому ми всі маємо бути до цього готові - і влада, і енергетики, і споживачі”, - розповіла Цатурян.

За її словами відмінністю цього опалювального сезону від попереднього буде те, що зараз органи влади максимально забезпечують об’єкти критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення. Зокрема мова йде про генератори потужністю до 1 МВт, які в тому числі надійшли до України разом з гуманітарною допомогою та дозволяють заживити котельні, лікарні, водонасосні станції та інші об’єкти критичної інфраструктури. Тож у випадку аварійних ситуацій, критичну інфраструктуру переводитимуть на автономне живлення, а наявна в системі електроенергія буде розподілена між іншими споживачами.

Україна готується до складної зими

Минулої зими Україна пережила чи не найважчий опалювальний сезон за всю історію своєї незалежності. Намагаючись змусити українську владу до переговорів на своїх умовах кремлівський режим систематично обстрілював об'єкти інфраструктури електроенергетики. Через це в енергосистемі виникав хронічний дефіцит і для балансування енергосистеми "Укренерго" вводило ліміти споживання електроенергії для регіонів країни, а оператори систем розподілу виходячи з тих лімітів застосовували графіки стабілізаційних відключень. Через це країна з жовтня 2022 року по середину лютого 2023 року прожила в умовах систематичних відключень світла.

Протягом весни та літа 2023 року енергетики активно готувалися до наступного опалювального сезону, відновлюючи пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, а також налагоджуючи захист цих об'єктів від майбутніх обстрілів. Експерти вважають, що росіяни не відмовляться від тактики масованих обстрілів енергооб'єктів, тож наступна зима може бути складнішою за попередню.

Нагадаємо, наприкінці серпня міністр енергетики Герман Галущенко висловив впевненість, що енергосистему підготують достатньо, аби Україна стабільно пройшла зимовий сезон та без відключень електроенергії.