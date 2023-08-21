В Міненерго очікують, що Україна пройде зимовий сезон без відключень світла

Міністр енергетики Герман Галущенко впевнений, що енергосистему підготують достатньо, аби Україна стабільно пройшла зимовий сезон та без відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У разі екстрених ситуацій відповідні установи готові забезпечити швидке реагування, аби попередити відключення е/е або швидко відновити постачання.

"Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", — зауважив Галущенко.

В разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріл Міненерго не планує запроваджувати обмеження у подачі електроенергії споживачам.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — додав міністр.

В "Укренерго" також вважають, що не варто очікувати на невідворотність відключень світла взимку. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати ризики, однак прораховують і найгірші сценарії.

Водночас українців закликають ощадливо ставитися до споживання і зараз, оскільки кондиціонери та інші електроприлади призводять до різкого зростання навантаження на енергосистему вечорами. Через це енергетикам необхідно вмикати додаткові блоки електростанцій, які були б у ремонті.

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