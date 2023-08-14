Світло перемоги: як компанії енергетичного комплексу рятували українців від блекауту

Зимою 2022-2023 років українська енергетика пройшла найскладніше випробування за всю історію свого існування. Завдяки злагодженій співпраці енергокомпаній і держави, допомозі партнерів та титанічним зусиллям енергетиків Україні вдалося вистояти під шквалом ракетних ударів, що цілили по критичній інфраструктурі, щоб занурити країну в темряву

10 жовтня 2022 року у відповідь на вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині росіяни завдали першого масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Енергосистема 15 регіонів була суттєво пошкоджена, а оператор системи передачі компанія “Укренерго” була змушена вдатися до відключень світла населенню, щоб стабілізувати енергосистему.

У номінації "Світло перемоги" рейтингу "Антикрихкість" перемогли компанії ДТЕК, Енергоатом та Укренерго

Після цього українській енергосистемі довелося пережити ще 15 масованих ударів за час опалювального сезону, коли споживання електроенергії традиційно є найбільшим. Завдаючи ударів по українській енергетиці росіяни намагались схилити українську владу до переговорів на своїх умовах.

Взимку 2022/2023 відключення світла перетворилися з форс-мажору на буденність для всієї країни, а графіки відключень та ліміти споживання областей стали найважливішими новинами в вітчизняному інформпросторі. Відключення електроенергії також стали величезною проблемою для української економіки, однак частині бізнесу вдалося адаптуватися до цього виклику, купуючи генератори та старлінки.

Водночас енергетики після кожного обстрілу проводили титанічну роботу, щоб втримати енергосистему та дати світло хоча б в межах графіків. Завдяки зусиллям українських енергетиків та силам протиповітряної оборони російський шантаж вдалося подолати та повернути в оселі Українців світло.

Наразі боротьба ще триває, а енергетики відновлюють енергосистему і готуються до наступного опалювального сезону, котрий може бути не менш складним ніж попередній.

ДТЕК

Компанія ДТЕК є найбільшим приватним енергохолдингом в Україні. В активах цієї компанії оператори систем розподілу, компанії-трейдери, генерація електроенергії та видобуток газу й вугілля. Минула зима стала неабияким викликом для працівників ДТЕК.

Так, за минулий опалювальний період лише в Києві бригади ДТЕК ліквідували 5105 аварій, з яких 348 були викликані саме ракетними атаками. На Одещині, де ситуація була надскладною через масовані обстріли, енергетики ліквідували понад 37 тисяч аварій на мережах.

Крім цього під російські обстріли потрапляла і генерація компанії. За минулий опалювальний сезон теплоелектростанції ДТЕК були атаковані окупантами понад 30 разів, внаслідок чого було пошкоджено близько тисячі одиниць енергообладнання. Через обстріли втрати теплової генерації ДТЕК сягнули 1,4 ГВт.

Наразі співробітники ДТЕК відновлюють енергетичну інфраструктуру після найскладнішої зими, а також готуються до майбутнього опалювального сезону, котрий може бути не менш складним ніж попередній. Енергетики відзвітували, що вже виконали третину із запланованих ремонтів на блоках теплових електростанцій (ТЕС).

Укренерго

Компанія “Укренерго” є оператором системи передачі електроенергії магістральними електромережами до розподільчих мереж. Саме ця компанія здійснює централізоване диспетчерське управління українською енергосистемою для забезпечення балансу споживання і виробництва електроенергії.

Тож під час масованих ракетних обстрілів диспетчери “Укренерго” “втримували” в енергосистемі необхідну частоту в 50 Гц, а також забезпечували синхронну роботу Об’єднаної енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Саме в “Укренерго” розробляли та доводили до регіонів ліміти споживання електроенергії, на основі яких місцеві оператори систем розподілу (обленерго) розробляли графіки відключень електроенергії.

Під час масованих російських обстрілів по підстанціях “Укренерго” було зафіксовано 250 влучань, а 43% активів компанії було пошкоджено ракетами або дронами. Загалом компанія потребує близько 1 млрд доларів для відновлення та захисту своїх об’єктів.

Енергоатом

Державна компанія “Енергоатом”, котра керує чотирма атомними електростанціями України. До повномасштабної війни атомна генерація виробляла більш ніж половину електроенергії в енергосистемі. Під час повномасштабного російського вторгнення ця компанія зазнала основного удару майже одразу. В лютому російські окупанти захопили Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчудження, а в березні найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію.

Наразі попри втрату Запорізької АЕС частка атомної генерації залишається значною.