Свет победы: как компании энергетического комплекса спасали украинцев от блекаута

Зимой 2022-2023 годов украинская энергетика прошла самое сложное испытание за всю историю своего существования. Благодаря слаженному сотрудничеству энергокомпаний и государства, помощи партнеров и титаническим усилиям энергетиков Украине удалось выстоять под шквалом ракетных ударов, целящихся по критической инфраструктуре, чтобы погрузить страну в темноту.

10 октября 2022 года в ответ на удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области россияне нанесли первый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Энергосистема 15 регионов была существенно повреждена, а оператор системы передачи компания Укрэнерго была вынуждена прибегнуть к отключениям света населению, чтобы стабилизировать энергосистему.

В номинации "Світло перемоги" рейтинга "Антикрихкість" победили компании ДТЭК, Энергоатом и Укрэнерго

После этого украинской энергосистеме пришлось пережить еще 15 массированных ударов за время отопительного сезона, когда потребление электроэнергии традиционно наибольшее. Нанося удары по украинской энергетике россияне пытались склонить украинские власти к переговорам на своих условиях.

Зимой 2022/2023 отключения света превратились из форс-мажора в обыденность для всей страны, а графики отключений и лимиты потребления областей стали важнейшими новостями в отечественном информпространстве. Отключения электроэнергии также стали огромной проблемой украинской экономики, однако части бизнеса удалось адаптироваться к этому вызову, покупая генераторы и старлинки.

В то же время, энергетики после каждого обстрела проводили титаническую работу, чтобы удержать энергосистему и дать свет хотя бы в пределах графиков. Благодаря усилиям украинских энергетиков и силам противовоздушной обороны российский шантаж удалось преодолеть и вернуть в дома Украинцев свет.

Пока борьба продолжается, а энергетики возобновляют энергосистему и готовятся к следующему отопительному сезону, который может быть не менее сложным, чем предыдущий.

ДТЭК

Компания ДТЭК является крупнейшим частным энергохолдингом в Украине. В активах компании операторы систем распределения, компании-трейдеры, генерация электроэнергии и добыча газа и угля. Прошлая зима стала большим вызовом для работников ДТЭК.

За прошлый отопительный период только в Киеве бригады ДТЭК ликвидировали 5105 аварий, из которых 348 были вызваны именно ракетными атаками. В Одесской области, где ситуация была сверхсложной из-за массированных обстрелов, энергетики ликвидировали более 37 тысяч аварий на сетях.

Кроме этого, под российские обстрелы попадала и генерация компании. За прошлый отопительный сезон теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы оккупантами более 30 раз, в результате чего было повреждено около тысячи единиц энергооборудования. Из-за обстрелов потери тепловой генерации ДТЭК достигли 1,4 ГВт.

Сотрудники ДТЭК восстанавливают энергетическую инфраструктуру после самой сложной зимы, а также готовятся к предстоящему отопительному сезону, который может быть не менее сложным, чем предыдущий. Энергетики отчитались, что уже выполнили треть запланированных ремонтов на блоках тепловых электростанций (ТЭС).

Укрэнерго

Компания " Укрэнерго " является оператором системы передачи электроэнергии магистральными электросетями в распределительные сети. Именно эта компания осуществляет централизованное диспетчерское управление украинской энергосистемой для обеспечения баланса потребления и производства электроэнергии.

Во время массированных ракетных обстрелов диспетчеры "Укрэнерго" "удерживали" в энергосистеме необходимую частоту в 50 Гц, а также обеспечивали синхронную работу Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.

Именно в "Укрэнерго" разрабатывали и доводили в регионы лимиты потребления электроэнергии, на основе которых местные операторы систем распределения (облэнерго) разрабатывали графики отключений электроэнергии.

Во время массированных российских обстрелов по подстанциям "Укрэнерго" было зафиксировано 250 попаданий, а 43% активов компании были повреждены ракетами или дронами. В общей сложности компания нуждается около 1 млрд долларов для восстановления и защиты своих объектов.

Энергоатом

Государственная компания "Энергоатом", управляющая четырьмя атомными электростанциями Украины. До полномасштабной войны атомная генерация производила более половины электроэнергии в энергосистеме. Во время полномасштабного российского вторжения эта компания понесла основной удар почти сразу. В феврале российские оккупанты захватили Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения, а в марте крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию.

Сейчас, несмотря на потерю Запорожской АЭС, доля атомной генерации остается значительной.