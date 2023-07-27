Переможці рейтингу "Антикрихкість"

На початку червня ми розпочали рейтинг “Антикрихкість” - він про компанії, які впродовж вже 16 місяців з повномасштабного вторгнення продовжували працювати і робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи.

На першому етапі відкритим голосуванням наші читачі обирали shortlist з понад 50 компаній, що за результатами редколегії були обрані як приклад стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим.

В другому етапі 30 компаній-переможниць були розділені за номінаціями. Журі у складі генерального директора УКАБ Романа Сластьона; співзасновника та голови UA Tech Network Анатолія Клепача; виконавчого директора Асоціації IT Ukraine Костянтина Вознюка; головного редактора журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших” Максима Біроваша та головного редактора Delo.ua Юрія Гусєва анонымним голосуванням обрали кращих з них. За перше місце у номінації компанії присуджувалось 5 балів, за пʼяте - 1. Таким чином ми отримали наступні результати.

Переможці у номінаціях