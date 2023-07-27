Переможці рейтингу "Антикрихкість"
На початку червня ми розпочали рейтинг “Антикрихкість” - він про компанії, які впродовж вже 16 місяців з повномасштабного вторгнення продовжували працювати і робили все, щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи.
На першому етапі відкритим голосуванням наші читачі обирали shortlist з понад 50 компаній, що за результатами редколегії були обрані як приклад стійкості, витривалості, здатності до відновлення та допомоги іншим.
В другому етапі 30 компаній-переможниць були розділені за номінаціями. Журі у складі генерального директора УКАБ Романа Сластьона; співзасновника та голови UA Tech Network Анатолія Клепача; виконавчого директора Асоціації IT Ukraine Костянтина Вознюка; головного редактора журналу “ТОП-100. Рейтинги найбільших” Максима Біроваша та головного редактора Delo.ua Юрія Гусєва анонымним голосуванням обрали кращих з них. За перше місце у номінації компанії присуджувалось 5 балів, за пʼяте - 1. Таким чином ми отримали наступні результати.
Переможці у номінаціяхНомінація №1 "Світло перемоги" Номінація №2 "Продовольчий фронт" Номінація №3 "Кіберзахист.UA" Номінація №4 "Опора тилу" Номінація №5 "Здоров'я нації" Номінація №6 "Дорога життя" Номінація №7 "Релокація та відновлення року"
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Роман Сластьон
Генеральний директор УКАБ
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Анатолій Клепач
Співзасновник та голова UA Tech Network
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Костянтин Васюк
Виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine
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Максим Біроваш
Головний редактор журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших"
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Юрій Гусєв
Головний редактор Delo.ua
Енергетичний холдинг, що виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, добуває вугілля та природний газ. Здійснює трейдинг енергоресурсами, розподіляє електроенергію, управляє інфраструктурою електромереж та постачає електроенергію. З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК рятував Україну від темряви: за цей час відновив понад 4 тисячі енергооб’єктів та повернув світло біля 7,2 млн українців, що лишилися без електропостачання через обстріли.
Виробник електроенергії, що є оператором чотирьох українських атомних електростанцій - Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької. До складу компанії також входить Ташлицька ГАЕС, Олександрівська ГЕС та сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. Попри шалені ризики працівники “Енергоатому” у найнебезпечніших умовах забезпечують виробництво електроенергії задля енергонезалежності та безпеки населення.
Національна енергетична компанія, що є одним з ключових учасників ринку електроенергії. Виконує функції адміністратора комобліку та розрахунків, керує роботою балансуючого ринку електроенергії. За час війни “Укренерго” успішно завершило від’єднання української енергосистеми від російської та білоруської мережі, залучило понад 400 млн євро міжнародної фінансової допомоги. За весь період атак працівники компанії відремонтували більше 10 тисяч кілометрів ліній.
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.
МХП є виробником продуктів харчування та розвиває понад 15 продуктових брендів ,а також є потужним гравцем на агроринку. ЇЇ виробничі потужності охоплюють більшість областей України. Земельний банк становить 360 000 га.
В 2022 році МХП підтримала та реалізувала низку соціальних проєктів, а також передала понад 13 тис. тонн власної продукції на суму понад 983 млн грн волонтерам, співробітникам та їхнім сім'ям, лікарням та внутрішньо переміщеним особам.
Постачальник сільськогосподарської продукції, що спеціалізується на виробництві та експорті соняшникової олії та зернових культур, рослинництві та наданні послуг зі зберігання зерна на елеваторах і в портових терміналах. Експортує свою продукцію більш ніж у 80 країн світу. З перших днів війни підтримує захисників України на військовому та гуманітарному фронтах - компанія спрямувала на допомогу більше 1,26 млрд грн.
Сільськогосподарський виробник та експортер, що спеціалізується на виробництві та переробці сільгосппродукції, тваринництві, зберіганні та перевалці зерна, логістиці, суднобудуванні та на торгівельній діяльності. Компанія власними силами розміновує поля та будує нові логістичні шляхи. Незважаючи на значні втрати, бізнес продовжує працювати в інтересах галузі, України та продовольчої безпеки світу.
Агропромисловий холдинг, що виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Має кілька напрямків діяльності: рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика. Попри війну компанія впроваджує кращі міжнародні практики в якості продукції та інвестує у сталий розвиток громад. Є співзасновником гуманітарного проєкту Common Help UA, що за півтори роки передав українцям майже 30 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
Найбільший оператор телекомунікацій в Україні, що надає послуги на базі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій для 24,3 млн користувачів, а також пропонує цифрові рішення для абонентів, бізнесу і держави. Серед них – сучасні хмарні послуги, сервіси для кіберзахисту, аналітичні продукти на основі Big Data-технологій, цифрове ТБ тощо. За 16 місяців повномасштабної війни компанія інвестувала понад 6,7 млрд грн у розвиток і відновлення телеком-мережі, а також надала гуманітарної допомоги для країни, суспільства, ЗСУ й абонентів на суму майже 1,1 млрд грн.
Українська продуктова ІТ-компанія, що займається розробкою однойменного застосунку у сфері Ride-hailing, а також кур’єрської доставки. На початку вторгнення компанія евакуювала внутрішньо переміщених осіб та безкоштовно здійснювала перевезення для потреб волонтерів та військових. Uklon є постійним партнером благодійних фондів, започатковує благодійні проєкти та ініціює збори на допомогу армії та постраждалим.
Інженерна компанія, яка надає послуги з розробки комплексних програмних продуктів, продуктового дизайну, QA, консультування та забезпечення контролю якості. Протягом повномасштабного вторгнення ELEKS співпрацює з армією та волонтерськими фондами, надаючи підтримку ЗСУ. ІТ-фахівці компанії допомагають експертними консультаціями, послугами та обладнанням, що зміцнюють обороноздатність України.
Мобільний оператор, що працює під брендом британської міжнародної телекомунікаційної компанії. Надає послуги швидкісного інтернету та фіксованого зв’язку, а також має сервіси та технологічні рішення для бізнесу. Vodafone впровадив національний роумінг та співпрацює з захисниками країни, надаючи безкоштовний зв’язок військовим та волонтерам. Компанія передає кошти ЗСУ та є партнером благодійного фонду.
Оператор фіксованого зв’язку, що надає електронні комунікаційні послуги — телефонний зв'язок, доступ до Інтернету, інтерактивне телебачення та інші. З початку повномасштабного вторгнення ”Укртелеком” відновив зв’язок у понад 1200 населених пунктах, реконструював біля 130 кілометрів зруйнованих ліній та забезпечував абонентів зв'язком попри відключення електроенергії. Компанія спрямувала на потреби захисників близько 50 млн грн.
Корпорація об’єднує кілька підприємств, які здійснюють свою бізнес-діяльність у роздрібній торгівлі, управлінні активами, виробництві та продажу продуктів харчування. Компанія забезпечує стабільну роботу ланцюгу постачання продуктів в умовах воєнного стану та постійно розширює географію доставки в деокуповані та прифронтові регіони. “АТБ” передає продукти на фронт, організовує збори для армії, а також співпрацює з благодійними фондами.
EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Пропонує широкий асортимент косметики, парфумерії, аксесуарів, засобів для догляду за малюками та побутових товарів відомих світових і власних брендів (загалом понад 30000 асортиментних позицій). Мережа нараховує понад 1000 магазинів по всій Україні. Майже кожна українська родина – клієнти мережі EVA. З початку війни мережа відкрила 48 нових магазинів. Має дієву програму допомоги співробітникам та активно працює з українськими фондами, підтримуючи армію та дітей-сиріт. З початку війни, спільно з клієнтами компанія акумулювала та перерахувала на допомогу країні, саме Силам оборони та постраждалим від російської агресії понад 40 млн грн. Також мережа активно підключилася до проектів одного із власників торговельної мережі Руслана Шостака – “ГеройКар” та “Дитинство без війни”. Сума інвестицій власника бізнесу у два проекти становила понад 500 млн грн.
VARUS - національна мережа супермаркетів, що займається роздрібною торгівлею та електронною комерцією, має сервіс онлайн-доставки. Володіє 8-ма власними торговими марками. VARUS активно допомагає ЗСУ та різним фондам, долучається до волонтерських проєктів, збирає гуманітарну допомогу та продуктові кошики для тих, хто цього найбільше потребує. Активно підключилася до соціальних ініціатив одного з власників мережі, допомагаючи українським дітям-сиротам пережити війну та ЗСУ отримати надійні пікапи, для виконання бойових завдань. Мережа також збільшила підтримку українських виробників.
Мережа магазинів кулінарних ідей, яку розвиває компанія МХП разом із партнерами-франчайзі. Наразі вона налічує майже 240 магазинів у 20-ти областях України – як у великих містах, так і в маленьких населених пунктах, як-от смт. Вороніж у Сумській області чи село Нересниця в Закарпатській області. У перші дні повномасштабного вторгнення “М’ясомаркети” були одними з небагатьох представників продуктового ритейлу, які продовжували працювати й годувати людей, зокрема у Сумській, Донецькій областях. Мережа продовжує працювати, її розвиток є внеском у підтримку економіки країни.
Група компаній з роздрібної торгівлі, що об’єднує будівельно-господарські торговельні мережі, спортивні магазини, агрохолдинг, а також заводи з виробництва керамічної плитки та деревообробки. З початку війни “Епіцентр” не припиняє роботу мережі заради забезпечення населення стратегічними товарами та підтримки економіки. Компанія організувала кілька гуманітарних хабів, виділяє кошти для військових та благодійних ініціатив.
Фармацевтична компанія, що розробляє, виробляє та експортує лікарські засоби. Спеціалізується на препаратах з кардіології, неврології та управлінні болем. Є одним з українських виробників, що забезпечують понад 60% потреб країни в лікарських засобах. Попри військову загрозу інвестує в модернізацію виробництва та впроваджує нові технології. “Дарниця” передала 2,2 млн упаковок препаратів лікарням, благодійним фондам та військовим частинам.
Швейцарська фармацевтична група компаній Acino, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні лікарських засобів та виробів медичного призначення. З перших місяців війни компанія забезпечує українцям безперебійний доступ до життєво необхідних ліків. За цей час Acino спрямувала на гуманітарні цілі понад $2,1 млн на потреби лікарень, військових шпиталів, ГО та БФ, у тому числі 400 тисяч упаковок лікарських засобів, що використовуються у неврології, психіатрії, кардіології, терапії та ендокринології.
Компанія працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Представлена такими напрямами: фармацевтичний підрозділ, підрозділ безрецептурних препаратів та аграрний підрозділ. Від початку вторгнення Bayer виділила близько 19 млн євро благодійної допомоги. Компанія надає ліки на запити МОЗ та благодійних організацій, відправляє гуманітарні вантажі, підтримує відбудову української інфраструктури та надає насіння постраждалим господарствам.
Група компаній, що надає бізнесу та приватним особам послуги з доставки та логістики. Працює в Україні, Молдові, Польщі та Литві. Має власну небанківську фінансову установу та авіакомпанію. “Нова пошта” безкоштовно доставила сотні тисяч посилок військовим та надала на їх потреби власні автівки. Лише за перші місяці повномасштабної війни компанія евакуювала до безпечних регіонів біля 180 бізнесів.
Мережа автозаправних станцій, яка належить бренду азербайджанської державної нафтової компанії. В Україні володіє власними нафтобазами та бензовозами для зберігання та транспортування нафтопродуктів. На початку вторгнення компанія позачергово заправляла українські швидкі та пожежників. SOCAR регулярно робить збори на гуманітарні потреби, надає пальне та долучається до благодійних акцій, таких як відбудова школи в Ірпені, збір коштів на будинок для дітей сиріт та інші.
Транспортно-логістична компанія, яка працює під брендом датської компанії. Розробляє логістичні рішення, займається автомобільним, морським та авіаційним перевезенням вантажів. Надає складські послуги та послуги з митного оформлення та страхування. З початку війни DSV регулярно здійснює перевезення гуманітарних вантажів для Червоного Хреста та UNICEF та допомагає ЗСУ - надає військовим пікапи та мікроавтобуси.
Мережа автозаправних станцій. Підрозділи компанії займаються продажем нафтопродуктів великим та малим гуртом, їх зберіганням і транспортуванням. Також компанія володіє мережею закладів харчування в дорозі. ОККО з перших днів підтримує країну, виділяючи кошти на пальне для захисників, реанімобілі, відбудову деокупованих міст та продукти для військових. За рік мережа надала допомоги на суму біля 208 млн грн.
Група логістичних компаній, що надає транспортні послуги у сфері автомобільних, морських, залізничних, авіаперевезень, митно-брокерського оформлення, а також складські послуги. Zammler жодного дня не зупиняла роботу: бізнес продовжував обслуговувати клієнтів, забезпечував весь комплекс логістики для гуманітарних вантажів та розпочав власний проєкт з ремонту автівок для ЗСУ.
Енергетичний холдинг, що виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, добуває вугілля та природний газ. Здійснює трейдинг енергоресурсами, розподіляє електроенергію, управляє інфраструктурою електромереж та постачає електроенергію. З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК рятував Україну від темряви: за цей час відновив понад 4 тисячі енергооб’єктів та повернув світло біля 7,2 млн українців, що лишилися без електропостачання через обстріли.
Корпорація об’єднує кілька підприємств, які здійснюють свою бізнес-діяльність у роздрібній торгівлі, управлінні активами, виробництві та продажу продуктів харчування. Компанія забезпечує стабільну роботу ланцюгу постачання продуктів в умовах воєнного стану та постійно розширює географію доставки в деокуповані та прифронтові регіони. “АТБ” передає продукти на фронт, організовує збори для армії, а також співпрацює з благодійними фондами.
Сільськогосподарський виробник та експортер, що спеціалізується на виробництві та переробці сільгосппродукції, тваринництві, зберіганні та перевалці зерна, логістиці, суднобудуванні та на торгівельній діяльності. Компанія власними силами розміновує поля та будує нові логістичні шляхи. Незважаючи на значні втрати, бізнес продовжує працювати в інтересах галузі, України та продовольчої безпеки світу.
Група компаній, що надає бізнесу та приватним особам послуги з доставки та логістики. Працює в Україні, Молдові, Польщі та Литві. Має власну небанківську фінансову установу та авіакомпанію. “Нова пошта” безкоштовно доставила сотні тисяч посилок військовим та надала на їх потреби власні автівки. Лише за перші місяці повномасштабної війни компанія евакуювала до безпечних регіонів біля 180 бізнесів.
Оператор фіксованого зв’язку, що надає електронні комунікаційні послуги — телефонний зв'язок, доступ до Інтернету, інтерактивне телебачення та інші. З початку повномасштабного вторгнення ”Укртелеком” відновив зв’язок у понад 1200 населених пунктах, реконструював біля 130 кілометрів зруйнованих ліній та забезпечував абонентів зв'язком попри відключення електроенергії. Компанія спрямувала на потреби захисників близько 50 млн грн.