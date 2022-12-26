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ДТЭК и HitachiEnergy завезли в Украину 52 трансформатора на замену уничтоженных в результате российских атак
Энергохолдинг ДТЭК и компания HitachiEnergy Ukraine завезли в Украину 52 трансформатора для восстановления электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Благодаря совместным усилиям Группы ДТЭК и HitachiEnergy Ukraine и Hitachi Energy Poland в Украину прибыли 52 трансформатора для восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
Новые трансформаторы, которые крайне необходимы для быстрого возвращения света в дома украинцев, должны заменить поврежденные российскими ракетами и дронами.
"Это беспрецедентная помощь и проявление поддержки Украине от международного партнера HitachiEnergy. Ведь компания не только снизошла на положение украинской энергосистемы, но и наладила собственное производство трансформаторов таким образом, что заказ для Украины стал самым приоритетным - необходимое оборудование было изготовлено и поставлено в три раза быстрее. ", – подчеркнули в ДТЭК.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев, в том числе уже прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием от партнеров.
Как недавно заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, от партнеров для восстановления энергосистемы государству удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.