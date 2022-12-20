Партнери надали Україні для відновлення енергосистеми 5 тис. генераторів

Сьогодні від партнерів для відновлення енергосистеми України вдалося залучити майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"За дорученням президента України Зеленського та за взаємодії з Міненерго, "Укренерго" та іншими профільними інституціями МЗС продовжує активно залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми", – відмітив Кулеба протягом брифінгу 20 грудня.

Міністр уточнив, що потужність генераторів – до 100 кіловат. Вдалося отримати також майже 5 тис. кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі, сотні теплових гармат та обігрівачів.

Кулеба наголосив, що МЗС продовжує працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги, координацію процесу здійснює прем'єр Денис Шмигаль.

"Нині ми отримали нове орієнтування "де у кого що є" і що потрібно привезти в Україну. І вже працюємо над цією новою партією допомоги", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, що станом на середину грудня малі та середні українські підприємці вже імпортували пів мільйона малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно ще близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок.