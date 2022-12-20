Партнеры предоставили Украине для восстановления энергосистемы 5 тыс. генераторов

Сегодня от партнеров для восстановления энергосистемы Украины удалось привлечь почти 1 тыс. трансформаторов разной мощности, около 5 тыс. бензиновых и дизельных генераторов и более 100 автотрансформаторов.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"По поручению президента Украины Зеленского и при взаимодействии с Минэнерго, "Укрэнерго" и другими профильными институтами МИД продолжает активно привлекать оборудование партнеров для восстановления энергосистемы", – отметил Кулеба в течение брифинга 20 декабря.

Министр уточнил, что мощность генераторов – до 100 киловатт. Удалось также получить почти 5 тыс. километров кабеля, а также тысячи единиц запчастей для ремонта электросети, сотни тепловых пушек и обогревателей.

Кулеба подчеркнул, что МИД продолжает работать с партнерами по привлечению еще большего количества помощи, координацию процесса осуществляет премьер Денис Шмигаль.

"В настоящее время мы получили новую ориентировку "где у кого что есть" и что нужно привезти в Украину. И уже работаем над этой новой партией помощи", – сказал Кулеба.

Напомним, что на середину декабря малые и средние украинские предприниматели уже импортировали полмиллиона маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно еще около 17 тыс. крупных и промышленных генераторных установок.