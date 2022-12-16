В Україні підприємці вже імпортували близько 500 тис малопотужних генераторів

Станом на середину грудня малі та середні українські підприємці вже імпортували пів мільйона. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок.

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Про це 16 грудня під час засідання Кабінету міністрів повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

Планується, що частину потреб щодо автономного живлення зможуть закрити за допомогою партнерів.

Шмигаль також зазначив, що наразі готується масштабна кампанію безкоштовної заміни старих неефективних ламп на LED-освітлення.

"Тож домовилися, що Єврокомісія закупить для України 30 млн світлодіодних ламп. Ще 5 млн світодіодних ламп додатково надасть Франція. Плануємо замінити разом 50 млн одиниць. У підсумку заощадимо до 10% споживання електроенергії в час пікових навантажень", —додав очільник уряду.

Нагадаємо, під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на паливі.

Раніше Уряд спростив вимоги для продажу генераторів та акумуляторів. Так, Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити продаж генераторів, акумуляторів та інших схожих пристроїв без вимог технічного регламенту. Спрощення вимог запровадили для подолання критичної ситуації в енергетиці.