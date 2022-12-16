В Украине предприниматели уже импортировали около 500 тыс маломощных генераторов

На середину декабря малые и средние украинские предприниматели уже импортировали полмиллиона. маломощных генераторов, но для прохождения зимы нужно еще около 17 тысяч крупных и промышленных генераторных установок.

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Об этом 16 декабря во время заседания Кабинета министров сообщил глава правительства Денис Шмигаль.

Планируется, что часть потребностей в автономном питании смогут закрыть с помощью партнеров.

Шмигаль также отметил, что в настоящее время готовится масштабная кампания бесплатной замены старых неэффективных ламп на LED-освещение.

"Поэтому договорились, что Еврокомиссия закупит для Украины 30 млн светодиодных ламп. Еще 5 млн светодиодных ламп дополнительно предоставит Франция. Планируем заменить вместе 50 млн единиц. В итоге сэкономим до 10% потребления электроэнергии во время пиковых нагрузок", - добавил глава правительства.

Напомним, при отключении электроэнергии бизнес массового использует генераторы, работающие на топливе.

Ранее правительство упростило требования для продажи генераторов и аккумуляторов. Да, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.