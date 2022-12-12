Бизнес просит Раду отменить лицензии на хранение топлива для собственных нужд

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к народным депутатам с призывом отменить на период военного положения лицензии на хранение топлива для собственных нужд в любой таре, учитывая массовое использование генераторов.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Отмечается, что в условиях периодического отсутствия света бизнес ищет возможные альтернативные варианты продолжения работы, в частности, закупает генераторы. В основном бизнес использует для работы достаточно мощные генераторы, поэтому компании вынуждены хранить топливо в канистрах емкостью более 5 литров.

"Согласно действующему законодательству, это требует получения лицензии на хранение горючего. К сожалению, декларативный принцип для получения такого вида лицензии пока не предусмотрен законодательством. Более того, крупные предприятия, потребление топлива которыми превышает 1 тыс куб метров в год должны регистрировать акцизный склад, а это значит – создание проектировочной документации, установление расходомеров и равномеров, ежедневную процедуру отчетности и т.д.", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, все эти процедуры в условиях войны будут занимать около года, получение лицензии – до 20 рабочих дней, а за отсутствие лицензии или за не регистрацию соответствующего акцизного состава предусмотрены штрафы. Поэтому бизнес просит депутатов разработать соответствующие изменения в законодательство.

"Как вариант можно ввести информирование ГНС ежемесячно об объемах приобретения и использования такого горючего. Все первоначальные документы на приобретение такого горючего компания включает в свою бухгалтерскую отчетность, которую можно будет проверить в ходе документальных проверок в будущем", - предлагают в ассоциации.

Напомним, во время отключение электроэнергии бизнес массового использует генераторы, работающие на топливе.

Правительство уже упростил требования генераторов и аккумуляторов. Так, Кабинет министров принял решение разрешить продажу генераторов, аккумуляторов и других подобных устройств без требований технического регламента. Упрощение требований было введено для преодоления критической ситуации в энергетике.

Украинский парламент сейчас работает над законопроектом, который позволит предпринимателям хранить до 2 тонн горючего без обязательства получать лицензию или другие разрешительные документы.