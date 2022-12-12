Цены на топливо в Украине до конца года могут снизиться на фоне снижения спроса и относительно низких цен на нефть.

После вступления в действие эмбарго на российскую нефть цены на мировом рынке снизились, несмотря на то, что рынок ожидал их роста. Вместе с этим из-за зимних холодов ожидается падение спроса на горючее у промышленных потребителей. Эти два фактора могут привести к тому, что цены на украинские АЗС существенно снизятся уже к концу декабря.

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Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что турбулентность, которая наблюдалась на украинском топливном рынке, существенно снизилась во второй декаде декабря. Штормы на Черном море утихли, что позволило организовать поставки нефтепродуктов в порты устья Дуная. Кроме того, прошедшие Украиной в неделю с 5 по 11 декабря дожди снизили активность аграриев и перевозчиков и соответственно снизили их спрос на горючее.

Однако бизнесмен говорит, что на европейском топливном рынке еще наблюдается определенная турбулентность: большие объемы горючего законтрактовать все еще тяжело, а европейские трейдеры все еще торгуют с высокими премиями.

В Украине несколько вырос спрос на бензин, из-за его активного использования в качестве топлива для генераторов. Однако больших проблем с поставками бензина в стране пока нет.

"Я думаю, что до второй декады декабря ситуация все еще будет несколько напряженной и цены на рынке будут оставаться стабильными. Затем мы ожидаем снижения цен на бензин и дизельное топливо в диапазоне от 1 до 3 грн/л, в основном это будет происходить из-за снижения цен на нефть, которое мы наблюдали на прошлой неделе (5-11 декабря). Далее я думаю, что на рынке будет затишье до марта", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко также считает, что до конца года цены на топливо в Украине снизятся.

"После вступления в действие нефтяного эмбарго многие ожидали, что цены на нефть пойдут вверх. В то же время цена рухнула с 85 до 75 долларов за баррель. Соответственно снизились котировки на бензин. Текущая ситуация позволяет завозить дизельное топливо в Украину и продавать его уже с наценкой на границе по цене 43 грн/л, с бензином ситуация такая же, вместе с этим после российских обстрелов 23 ноября поспешили водители заправить свои авто, а трейдеры законтрактовали большие объемы горючего, поэтому сейчас эти объемы будут заходить в Украину, а реализация будет низкой. даже, несмотря на большое количество генераторов, которые ввезли в страну. Из-за этих факторов цены на АЗС должны снизиться", - говорит Сиренко.

Он говорит, что на прошлой неделе (5-11 декабря) сеть ОККО повысила цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС на 1 грн/л и за ней последовали другие участники рынка, как крупные игроки, так и региональные сети.

Сиренко отмечает, что у ритейлеров был зафиксирован рост продаж, который был обусловлен дефицитом горючего на заправках сетей АЗС, связанных с группой "Приват", а также отсутствие топлива на национализированных АЗС "Укрнафты". Так что клиенты "приватовцев" и "Укрнафты" просто мигрировали в другие бренды.

Эксперт говорит, что на рынке автогаза также ожидается понижение цен. Сезон активного потребления пропан-бутана промышленностью заканчивается, а цены в ЕС, в частности, в Польше снижаются. Это приведет к понижению цен и на украинском рынке.

"У нас на рынке автогаза сложилась ситуация, когда динамика внутреннего рынка не соответствовала динамике на внешнем рынке. Трейдеры в Украине ожидали роста цен и пошли на опережение этого тренда. Поскольку цены в ЕС пошли вниз, я думаю, что стоит ожидать резкого снижения цены на автогаз в Украине", – говорит Сиренко.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 53 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,48 29,48 БРСМ-Нефть 50,99 54,99 28,59

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев