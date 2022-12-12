Ціни на пальне в Україні до кінця року можуть знизитися на фоні зниження попиту та відносно низьких цін на нафту

Після вступу в дію ембарго на російську нафту ціни на світовому ринку знизилися попри те, що ринок очікував на їх зростання. Разом з цим через зимові холоди очікується падіння попиту на пальне у промислових споживачів. Ці два фактори можуть призвести до того, що ціни на українських АЗС суттєво знизяться вже до кінця грудня.

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Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що турбулентність, котра спостерігалася на українському паливному ринку суттєво знизилася в другій декаді грудня. Шторми на Чорному морі вщухли, що дозволило організувати поставки нафтопродуктів в порти гирла Дунаю. Крім того, дощі, котрі пройшли Україною в тиждень з 5 по 11 грудня знизили активність аграріїв та перевізників і відповідно знизили їх попит на пальне.

Однак, бізнесмен каже, що на європейському паливному ринку ще спостерігається певна турбулентність: великі об'єми пального законтрактувати все ще важко, а європейські трейдери все ще торгують з високими преміями.

В Україні дещо зріс попит на бензин, через його активне використання як пальне для генераторів. Однак великих проблем з поставками бензину в країні поки нема.

"Я думаю, що до другої декади грудня ситуація все ще буде дещо напруженою і ціни на ринку будуть залишатися стабільними. Потім ми очікуємо зниження цін на бензин та дизельне пальне в діапазоні від 1 грн/л до 3 грн/л, в основному це буде відбуватися через зниження цін на нафту, котре ми спостерігали на минулому тижні(5-11 грудня). Далі я думаю, що на ринку буде затишшя до березня", - каже Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко також вважає, що до кінця року ціни на пальне в Україні знизяться.

"Після вступу в дію нафтового ембарго багато хто очікував, що ціни на нафту підуть вгору. Натомість ціна рухнула з 85 до 75 доларів за барель. Відповідно знизилися котирування на бензин. Поточна ситуація дозволяє завозити дизельне пальне в Україну і продавати його вже з націнкою на кордоні за ціною 43 грн/л, з бензином ситуація така сама. Разом з цим після російських обстрілів 23 листопада поспішили водії заправити свої авто, а трейдери законтрактували великі обсяги пального. Тож зараз ці об'єми заходитимуть в Україну, а реалізація буде низькою, навіть попри велику кількість генераторів, котрі завезли в країну. Через ці фактори ціни на АЗС мають знизитися", - каже Сіренко.

Він говорить, що на минулому тижні(5-11 грудня) мережа ОККО підвищила ціни на бензин та дизпаливо на своїх АЗС на 1 грн/л і за нею послідували інші учасники ринку, як великі гравці так і регіональні мережі.

Сіренко зазначає, що у ритейлерів було зафіксовано зростання продажів, котре було зумовлено дефіцитом пального на заправках мереж АЗС, котрі пов'язані з групою "Приват", а також з відсутність пального на націоналізованих АЗС "Укрнафти". Тож клієнти "приватівців" та "Укрнафти" просто мігрували до інших брендів.

Експерт каже, що на ринку автогазу також очікується зниження цін. Сезон активного споживання пропан-бутану промисловістю закінчується, а ціни в ЄС, зокрема в Польщі знижуються. Це призведе до зниження цін і на українському ринку.

"У нас на ринку автогазу склалася ситуація, коли динаміка внутрішнього ринку не відповідала динаміці на ринку зовнішньому. Трейдери в Україні очікували росту цін та пішли на випередження цього тренду. Оскільки ціни в ЄС пішли вниз, я думаю, що варто очікувати різкого зниження ціни на автогаз в Україні", - говорить Сіренко.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 54 56 29,99 WOG 53 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,48 29,48 БРСМ-Нафта 50,99 54,99 28,59

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ