Ремонт шляхопроводу біля метро "Чернігівська": розпочався завершальний етап

У Києві капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро “Чернігівська” переходить до завершального етапу. Рух транспорту Броварським проспектом планують відкрити вже у листопаді, а автомобільний і трамвайний рух самим шляхопроводом — у грудні.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Autostrada.

На шляхопроводі вже завершили основні роботи з бетонування прогонової будови та почали облаштовувати дорожнє покриття.

Дорожні бригади завершують укладання асфальтобетону на Броварському проспекті, а також на підходах і з’їздах транспортної розв’язки.

На лівому проїзді шляхопроводу вже влаштовано нижній шар асфальтобетону. На правому завершується гідроізоляція залізобетонної плити проїзної частини, яка має захищати несучі конструкції від вологи, корозії та передчасного руйнування.

Що ще залишилося зробити

Паралельно будівельники встановлюють перильне та бар’єрне огородження, наносять антикорозійне захисне покриття на бетонні поверхні та балки прогонової будови.

Найближчим часом також планують розпочати монтаж опор зовнішнього освітлення.

Після завершення капітального ремонту шляхопровід матиме вісім смуг автомобільного руху, дві трамвайні колії, тротуари та велодоріжки. Пішохідну інфраструктуру облаштують відповідно до сучасних вимог безбар’єрності.

Повністю завершити капітальний ремонт транспортної розв’язки біля станції метро “Чернігівська” планують у 2027 році.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що на шляхопроводі біля метро “Чернігівська” завершили бетонування прогонової будови. Тоді наступним етапом називали влаштування гідроізоляції та мостового полотна, а автомобільний і трамвайний рух спорудою планували відновити у грудні 2026 року.